蘋果推新電腦及三款新晶片 其晶片包含GPU及CPU

蘋果（AAPL）周一（30日）推出了新款MacBook Pro和iMac電腦以及為其提供動力的三款新晶片，該公司稱已重新設計了圖形處理器（GPU）， 這是Nvidia（NVDA）主導市場的晶片的關鍵部分。新電腦以及 M3、M3 Pro 和 M3 Max 晶片是在一次主要面向專業用戶的線上活動上發布的。

在美國，14 吋 MacBook Pro 筆記型電腦的起價為 1599 美元，16 吋版本的起價為 2,499 美元。 配備 M3 系列晶片的新款 iMac 桌上型電腦起價為 1299 美元。 部分產品將於下周上市，其他產品要到 11 月稍後才會出貨。

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根據IDC 的初步數據顯示，自2020 年蘋果與英特爾（INTC）分道揚鑣，開始使用自己定制設計的晶片作為機器的大腦以來，蘋果的Mac 業務已重煥生機，市場份額大約翻了一番， 達到近11%。

該公司的客製化晶片採用了Arm Holdings (O9T)公司的設計技術，使其Mac電腦的電池續航時間更長，在某些任務中，性能比使用微軟(MSFT)Windows作業系統的電腦更好。

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其他筆記型電腦製造商可能會將英特爾的中央處理器（CPU）與英偉達（Nvidia）的圖形處理器（GPU）組合在一起，而蘋果公司則不同，它將這兩部分組合在蘋果矽晶片中， 並聲稱這使其性能優於競爭對手。

蘋果對市場的撼動促使高通公司（QCOM）加倍努力為Windows系統生產基於Arm的晶片，上周高通公司宣布計劃推出一款晶片，其速度和能源效率均高於蘋果公司的某些產品。 《路透社》上周報道稱，英偉達（Nvidia）也計劃最快於 2025 年進入個人電腦市場。

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記者：張瑋婷