【電子銀行】金管局新10招加強電子銀行保安　銀行將要求帳戶異常活動客戶突擊認證身份

金管局就加強電子銀行保安公布新措施，指本地電子銀行帳戶被操控的騙案今年上半年僅零星個案，但英國、新加坡、日本等不少海外地區的相關騙案均有增加，希望在本地加強電子銀行保安，使銀行更有效抵擋騙徒從電子渠道騙取客戶存款手法，令騙徒更難向本地客戶下手。

加強電子銀行保安新措施見下表：

範疇 措施 說明 加強監測可疑交易及額外身份認證 動態詐騙監測機制 設立動態詐騙監測機制，更全面考慮客戶以往的交易模式及數據，迅速堵截可疑交易及通知客戶 突擊身份認證 當發現客戶的帳戶有異常活動，要求客戶進行突擊身份認證，以確認其帳戶並非由他人操作 額外身份認證 就可疑的高風險交易，銀行除要求客戶雙重認證外，須多加一重認證 多項身份認證功能 實施多項身份認證方法，提升應對詐騙手法能力 提升客戶監控能力 可疑或異常活動查閱 客戶可以登入電子銀行帳戶隨時搜索及查閱相關登入及活動記錄 可疑或異常活動通知 除高風險交易外，銀行亦應通知客戶其帳戶的異常活動，如地點變更、新裝置綁定或登入等 降低預設跨境轉帳限額 降低客戶跨境轉帳的預設限額 帳戶同時登入限制 禁止同一時間多於一個裝置登入電子銀行帳戶 減低損失 便捷機制暫停電子銀行帳戶 客戶在察覺異常交易時，可透過專屬熱線或電子銀行平台即時暫停帳戶 24小時客戶通報渠道 客戶可透過24小時渠道，如手機應用程式，報告異常交易並獲得支援

金管局助理總裁（銀行監理部）陳景宏表示，新措施包括突擊身份認證。當銀行察覺特殊、不尋常交易或操作，例如海外簽帳或海外交易、綁定新手機，銀行會突擊要求客戶進行身份認證，例如提供一次性密碼（One Time Password, OTP）。

對於市民在海外或使用其他電話號碼，有關措施或令本身採用OTP向銀行做身份認證的客戶，未能通過突擊認證而影響使用銀行服務，陳景宏承認該措施或會為客戶帶來少許不便，但該局有和銀行、警方討論，都認為有關做法在客戶保障和不便之間取得平衡。

銀行須不遲於明年3月底落實

陳景宏表示，今次新措施針對常見和新的騙案手法（包括利用已在客戶電子裝置裝入惡意程式的手法），進一步保障客戶，例如騙徒操控了客戶帳戶後，會有些可疑活動，如從海外以另一手機同時登入，或會將資金轉至海外戶口，因此新措施要求銀行比對客戶以往的數據加強監測，從而辨識和通知客戶這些可疑活動，作出突擊或額外認證，並禁止不同裝置同時登入，確保帳戶並非由騙徒操控，以及降低客戶跨境轉帳的預設限額。另一方面亦加強客戶監控異常活動的能力，並有便捷的渠道暫停銀行帳戶，令未授權轉賬交易更易被發現，更難被執行。

至於新措施落實時間，陳景宏稱，銀行需時修改系統，或涉4至5個月，預計銀行須不遲於明年3月31日落實。

另外，金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，該局早前推33招提升信用卡客戶保障，措施獲銀行業界積極響應，所有發卡銀行已在信用卡綁定至新非接觸式流動支付新增額外認證。近月金管局收到涉及這類手法的未經授權交易投訴個案已見減少，由年初每月宗數雙位數，3月更見60宗，降至最近3個月每月僅錄單位數。

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記者：胡學能