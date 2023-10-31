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【電子銀行】金管局新10招加強電子銀行保安　銀行將要求帳戶異常活動客戶突擊認證身份

股市 17:33 2023/10/31

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金管局就加強電子銀行保安公布新措施，指本地電子銀行帳戶被操控的騙案今年上半年僅零星個案，但英國、新加坡、日本等不少海外地區的相關騙案均有增加，希望在本地加強電子銀行保安，使銀行更有效抵擋騙徒從電子渠道騙取客戶存款手法，令騙徒更難向本地客戶下手。

加強電子銀行保安新措施見下表：

範疇措施說明
加強監測可疑交易及額外身份認證動態詐騙監測機制設立動態詐騙監測機制，更全面考慮客戶以往的交易模式及數據，迅速堵截可疑交易及通知客戶
突擊身份認證當發現客戶的帳戶有異常活動，要求客戶進行突擊身份認證，以確認其帳戶並非由他人操作
額外身份認證就可疑的高風險交易，銀行除要求客戶雙重認證外，須多加一重認證
多項身份認證功能實施多項身份認證方法，提升應對詐騙手法能力
提升客戶監控能力可疑或異常活動查閱客戶可以登入電子銀行帳戶隨時搜索及查閱相關登入及活動記錄
可疑或異常活動通知除高風險交易外，銀行亦應通知客戶其帳戶的異常活動，如地點變更、新裝置綁定或登入等
降低預設跨境轉帳限額降低客戶跨境轉帳的預設限額
帳戶同時登入限制禁止同一時間多於一個裝置登入電子銀行帳戶
減低損失便捷機制暫停電子銀行帳戶客戶在察覺異常交易時，可透過專屬熱線或電子銀行平台即時暫停帳戶
24小時客戶通報渠道客戶可透過24小時渠道，如手機應用程式，報告異常交易並獲得支援

金管局助理總裁（銀行監理部）陳景宏表示，新措施包括突擊身份認證。當銀行察覺特殊、不尋常交易或操作，例如海外簽帳或海外交易、綁定新手機，銀行會突擊要求客戶進行身份認證，例如提供一次性密碼（One Time Password, OTP）。

對於市民在海外或使用其他電話號碼，有關措施或令本身採用OTP向銀行做身份認證的客戶，未能通過突擊認證而影響使用銀行服務，陳景宏承認該措施或會為客戶帶來少許不便，但該局有和銀行、警方討論，都認為有關做法在客戶保障和不便之間取得平衡。

銀行須不遲於明年3月底落實

陳景宏表示，今次新措施針對常見和新的騙案手法（包括利用已在客戶電子裝置裝入惡意程式的手法），進一步保障客戶，例如騙徒操控了客戶帳戶後，會有些可疑活動，如從海外以另一手機同時登入，或會將資金轉至海外戶口，因此新措施要求銀行比對客戶以往的數據加強監測，從而辨識和通知客戶這些可疑活動，作出突擊或額外認證，並禁止不同裝置同時登入，確保帳戶並非由騙徒操控，以及降低客戶跨境轉帳的預設限額。另一方面亦加強客戶監控異常活動的能力，並有便捷的渠道暫停銀行帳戶，令未授權轉賬交易更易被發現，更難被執行。

至於新措施落實時間，陳景宏稱，銀行需時修改系統，或涉4至5個月，預計銀行須不遲於明年3月31日落實。

另外，金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，該局早前推33招提升信用卡客戶保障，措施獲銀行業界積極響應，所有發卡銀行已在信用卡綁定至新非接觸式流動支付新增額外認證。近月金管局收到涉及這類手法的未經授權交易投訴個案已見減少，由年初每月宗數雙位數，3月更見60宗，降至最近3個月每月僅錄單位數。

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【打擊詐騙】金管局推33招提升信用卡客戶保障　冀今年底前全部落實

【手機支付】金管局促信用卡綁定新流動支付工具時　銀行須多重認證

記者：胡學能

網絡保安 銀行 香港金融管理局
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