【裝修設計】年輕夫婦花56萬元 打造地中海小屋

今期「精明裝修」介紹的單位位於馬灣珀麗灣，面積有594平方呎的一房單位，由一對90後年輕夫婦居住。兩口子之前分別居住在天水圍及將軍澳，去年底購置新居後花費56萬元進行全面裝修工程。他們偏好簡潔的格調，期望能每天回家都能感受到度假的氛圍，並讓設計師決定最終的風格選擇。Lab Renide Interior Design設計師CM考慮到單位望海及對正大橋的景觀，決定採用地中海小屋風格。

打開大門，首先看到一個落地大玻璃，可以欣賞到無敵大海景。大門玄關位置使用不同的木皮色調的圓拱天花，並加入滲光設計，使整個空間更有別於一般的設計。一進入室內，彷彿穿越時光隧道，到達另一個地方。在玄關和客廳之間，地板的設計亦有所不同，玄關位置採用地中海風格的格紋，這為進入室內帶來一種隔絕塵囂的感覺。到達飯廳位置，以木色地板設計，另外亦可以留意到一盞具有地中海風格的燈飾，使用餐時更具情調，廚房則對正飯廳位置，煮好餸菜後方便擺放。

很多人認為地中海風格主要以藍白色為主，但實際上藍白小屋只是當地其中一個建築風格。地中海風的室內主要以樸素簡單的木色為主，以木色配搭淺米沙色油漆，加上各種編織類裝飾，藍色部分則為點綴的配色。在客廳位置，設計師以木色及地中海風格的的飾物展現這種風格，同時也預留了大量的隱藏收納空間。坐在客廳的梳化上，可以享受室外陽光的灑落，同時也能夠以最佳視角欣賞電視，並且可以欣賞到整個海景，讓人感覺置身於遠方旅行般。

原本的單位有兩間房間，通過走廊相連，使空間有所減少。設計師因而決定拆除可改動的牆壁，並使用高櫃及玻璃磚分隔房間，充分利用空間。一邊是業主的工作空間，配備一張較大的書桌，另一邊是睡房。使用玻璃磚牆的好處是可以讓室外的光線透入書房，即使在白天也不需要開燈，仍能享受充足的自然光綫。

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相片及資料提供 : Lab Renide Interior Design

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撰文：陳玉蓮