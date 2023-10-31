【雙11優惠】友和YOHO聯同滙豐信用卡推雙11優惠　11月1至11日每日凌晨推2000元皇牌產品

友和集團YOHO （02347） 雙11購物節即將開始，今年友和YOHO聯同滙豐信用卡推出優惠，11月內於友和YOHO用滙豐信用卡單一消費滿2,000元，即減150元。由11月1日至11日（11月8日除外），友和YOHO每日00：00都會舉行閃購優惠，每日都有不同2000元的皇牌產品優惠，只要有滙豐信用卡即可參與搶購。

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於11月1日至11日期間，滙豐信用卡持卡人更可享額外優惠，以均一價2000元入手Sony PS5遊戲主機、Apple Watch、GoPro HERO11及任天堂Switch主機，使用用【HSBC2023】優惠碼，再額外減150元。

此外，在11月1日至11月30日期間，登記成為友和YOHO會員，再用滙豐信用卡消費，即賺友和YOHO雙倍積分，購物1元可賺2分，儲夠200分就可以當1元使用。

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