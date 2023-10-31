「減辣」後首個全新大盤出擊　啟德海灣周六推218伙應市

新一分《施政報告》提出不少有助樓市發展的措施，市場氣氛有見回暖，發展商把握機會推盤。由嘉華國際（00173）、會德豐地產及中國海外（00688）合作發展的啟德海灣第一期將於周六（11月4日）展開首輪銷售，成為「減辣」後首個展開大型銷售的全新盤。

發展商推出218伙單位應市，其中212伙以價單形式發售，實用面積介乎306至586平方呎，折實價575.016萬至1,546.083萬元，折實呎價17,987至26,384元，折實平均呎價20,437元。其餘6伙就以招標形式發售。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目截至下午約3時收逾1,500票，對比首輪銷售單位超額約6倍，發展商將於周五（11月3日）下午1時截票，並於開售當日即場抽籤決定揀樓順序。當日準買家會分為A組及B組，其中優先揀樓的A組為購入兩間或以上的大手客，或及購入兩房半、三房戶型單位的客人，其餘準買家就屬於B組。溫偉明透露，現時入票客源中，以兩房戶較受歡迎，A組及B組買家大約各佔一半。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，首輪212伙價單單位涵蓋44伙一房、160伙兩房及8伙三房單位。項目展銷廳睇樓客中亦不乏小家庭客、來港專才及新香港人。

中國海外地產董事總經理游偉光表示，6伙招標出售的單位均為項目2A座的A單位，實用面積均為771平方呎的三房連儲物室戶型。相信項目提供的三房戶會受到換樓客的歡迎。

延伸閲讀:啟德海灣第一期首批208伙 入場約575萬起【下一頁】

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