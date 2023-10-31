建行(亞洲)完成「數碼港元」先導計劃實境試驗 驗證智能合約使用場景 探索數碼港元應用發展 

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」) 作為香港金融管理局（「金管局」）「數碼港元」先導計劃首批參與銀行之一，已經完成「可編程支付——預繳服務」用例的實境試驗。建行(亞洲)邀請了逾百位特選個人客戶透過特設的數字錢包使用模擬數碼港元購買預繳服務，並在教育、美容、餐飲等零售行業的 10 間特選商戶內成功消費。

為提升預繳消費模式的安全性，建行(亞洲)利用模擬數碼港元可編程及應用智能合約能約束預繳資金流向的特性，提出模擬數碼港元智能合約解決方案，以達到在交易過程中資金監管的目的。在這次預繳式消費實境試驗中，消費者使用模擬數碼港元進行預付繳款交易，當中的智能合約發揮了監管預繳資金的作用，商戶在滿足智能合約的條件（如提供産品）後，將獲得相應的預繳資金。此外，參加者亦可在過程中體驗到模擬數碼港元在預繳服務中的優勢及對交易雙方權益的保障。

這次實境試驗場景包括：



• 訂閱服務：4 間參與商戶透過模擬數碼港元智能合約，向個人客戶透過提供預繳式訂閱服務。客戶預繳資金在商戶正常履約後，於智能合約規定的時間劃轉給商戶。



• 預付卡服務：6 間參與商戶透過模擬數碼港元智能合約，向個人客戶提供預付卡服務。客戶預繳資金在實際完成消費後逐筆劃轉給商戶。



建行(亞洲)副行長陳麗明女士表示：「建行(亞洲)一直致力探索及推動數碼港元的應用發展。我們希望通過今次『數碼港元』先導計劃實境試驗，為客戶解決預繳消費模式一直以來的痛點。隨著消費者與商戶間的良好互信基礎的建立，預繳式消費商業模式的有效性和普及性將會得到顯著提升，一方面能夠保障消費者的合法權益，另一方面亦有助誠信商戶的持續運營。我們將繼續借助母行在數字人民幣的寶貴經驗，利用央行數碼貨幣的特點不斷探索更多元化應用場景，在香港構建全新的互信預繳消費生態，為客戶帶來更好的體驗，並為香港金融創新注入更多活力。」

建行(亞洲)作為本地主要的中資銀行之一，一直響應金管局「金融科技 2025」策略號召，並在金管局的帶領下，共同探索和試驗數碼港元應用方案。建行(亞洲)會將今次實境試驗的全部結果及經驗所得向金管局及公衆分享，冀為數碼港元的未來發展提供有價值的參考。

(特約)