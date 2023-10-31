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【港元定存】1個月港元定存息最高10厘優惠延期 完成任務即賺800元

Hot Talk 15:32 2023/10/31

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逾10銀行提供5厘或以上超高息

市場觀望氣氛甚濃，靜候本周四（11月2日）聯儲局的議息結果；港銀亦毋懼再有銀行水緊向外撲水，今天（10月31日）暫未有銀行調整港元定期存款息。

月結日僅隔夜息4連升，報4.52厘，惟1個月拆息回落至險守4.9厘。現時仍有14間港銀提供5厘或以上超高息，最新加入戰團是富融（Fusion Bank），上周四（26日）新推7天定存年息10厘，須先把人民幣或美元兌換作港元，獲加息券1張，門檻低至10元起，如以兌換100萬港元計，網站指賺息1912元。

此外，再有銀行水緊，昨天（30日）向金管局撲水8.89億元，為本月最多，這是繼上周二（24日）重陽長假後復市有業界向金管局伸手2.26億元以來，10月至今4度有銀行透過貼現窗合共獲取16.83億元貸款。

焦點港銀高息港元定存計劃

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其他港銀高息港元定存計劃

銀行年息（厘）存期起存額（元）備註
渣打10.007天1萬7月28日加2厘，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠
中銀香港10.007天5萬6月10日加3厘，綜合理財及兌換資金，分行、手機或網上銀行開立
星展10.007天50萬豐盛理財客先經分行認購指定結構性投資產品，單筆交易達50萬元；以上限500萬元新資金計，賺息9589元
工銀亞洲8.001個月10008月1日新推，手機e開戶，開立全新「綜合帳戶」及「投資帳戶」；以上限5萬元計，賺息333元，至今年底
南商8.007天10009月14日加0.2厘，手機或網上銀行開立；分行開立須3萬元。兌換資金，上限1000萬元；至2024年1月底
集友8.007天10萬9月29日加1厘，合資格個人客戶以兌換資金，上限1000萬港元，至12月28日
渣打5.50兩周1萬1月9日新推，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠
南商5.053個月100萬10月20日加0.45厘，特選理財戶等及新資金，優惠至11月29日
花旗5.001個月不設最低存款額4月3日減2厘，全新客戶及兌換新資金等，上限2000萬港元；（1）只適用於全新客戶，或現有客戶過去6個月內未有進行1萬美元等值的外幣交易（港元兌美元及美元兌港元的交易除外）。（2）優惠不適用於網上或流動電話理財開立的定存，須於分行開立，或聯絡其客戶經理登記享優惠；上限2000萬元
花旗5.003個月5萬9月6日減0.2厘，私人客戶業務新客（開戶至少有800萬元資產）及新資金，開立投資戶口及持有等值7.8萬元的指定產品；上限800萬元
創興5.003個月50萬10月16日加0.3厘，須合資格的全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：開立網上銀行、或申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷；至11月底
富邦5.003個月、半年及1年50萬10月26日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得
註：最終條款以銀行公布為準，截至10月31日

回顧上周，港銀未有鬥加息搶存，全周有11行加息，跟前周相若。滙豐於10月24日勁加7天短存息至13厘，中銀香港卻罕有未如過往緊跟看齊。

專家料搶存戰暫告一段落，畢竟今天本港公布第3季經濟的初步數據，財政司司長陳茂波已預警GDP增長較預期慢，疊加利率高企，商界普遍拒大舉借貸，令港銀高息吸存，乏貸款好出路，業界又警告特惠息到期後唯恐不再順延。

大新綠債退款優惠 今日到期

順帶再三提醒，10月已屆尾聲，不少超高息將於今天屆滿，例如大新客戶出示綠債 （04273） 退款證明，並以退款金額或全新資金1萬元，敍做3個月定存可享特惠年利率4.4厘，今天截止。

另外，眾安（ZA Bank）獎推薦人厚賞1個月10厘，這名為推薦好友開戶享「十」分驚喜計劃，玩法是新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。如以門檻1000元計，賺息8.3元，倘以每次存款上限兩萬元，賺息166.7元，最多邀5人及獎賞800元，優惠剛由今天到期延至11月14日。。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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