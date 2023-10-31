【以巴戰爭】女兵人質獲救 以軍邁入第3階段

以色列軍方周一（30日）宣布，在加沙地區（Gaza）的地面行動中，成功救出10月7日被巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）擄走的女兵梅吉迪什（Ori Megidish）。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，以軍進入第3階段行動。

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以軍指梅吉迪什在周日（29日）獲救，接受醫療檢查後一切正常，已與家人團聚。據悉，梅吉迪什為二等偵察兵，在哈馬斯襲擊Nahal Oz基地時被擄走。現時共5人獲釋，以色列指超過230人被哈馬斯擄走。

內塔尼亞胡同日釋出梅吉迪什與家人團聚的照片，並祝賀軍隊成功救出人質。軍方雖未透露更多梅吉迪什獲救詳情，但發言人指她記得在加沙發生的所有事，相信有助軍方未來行動部署。

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同時，內塔尼亞胡指以軍首階段封鎖加沙已經完成，次階段的空襲行動會一直持續，第3階段的地面進攻軍方已加大在加沙地區內的軍事規模。他亦重申，以色列將用精準及強力手段，逐步邁向目標。

另外，內塔尼亞胡指以軍積極加強北部威嚇力，向伊朗資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）發話，警告對方如發動全面進攻定必會後悔，以軍會用難以想像的手段反擊。

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責任編輯：吳漢培