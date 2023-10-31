【業績速報】贛鋒鋰業第三季純利跌98% 股價今挫最多逾13%

贛鋒鋰業（01772）公布，截至9月底止第三季，純利1.59億元（人民幣，下同），按年大跌98%；期內收入75.37億元，按年跌42.8%；每股盈利0.08元，按年大跌59.5%。

贛鋒股價周二（31日）大插水，截至3時半，報28.2元，跌11.7%；最多曾跌13.6%至27.6元，成交額4億元。

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至於今年首9個月，贛鋒純利60.1億元，按年跌59.4%；收入256.8億元，跌7%。

公司表示，本期業績下滑主要受到鋰系列產品價格大幅下行的影響，同時期初原材料結存成本較高，導致本期產品成本相對偏高。此外，公司本期購買商品、接受勞務支付的現金和繳納相關税費增加，也對經營活動產生的現金流量淨額產生了負面影響。

碳酸鋰價格自2022年11月升至最高每噸60萬元後見頂回落，雖然今年4至5月價格曾回升至每噸30萬元，但之後再度輾轉下跌。10月份碳酸鋰價格曾跌至每噸17萬元，創下年內新低。

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記者：李兆明