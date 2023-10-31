▲ 【芯片大戰】英偉達受美國芯片禁令所累 明年或失去390億元中國訂單

美國上周收緊出口往中國的芯片禁令，英偉達（Nvidia，美：NVDA）多項人工智能（AI）芯片和伺服器系統受影響，《華爾街日報》引述消息報道，英偉達已完成交付今年中國的先進芯片訂單，並趕於新規則11月中生效前，提單完成部分2024年的訂單。不過，報道指，中國多家主要科技企業對AI處理器需旺盛，2024年訂單總額料超過50億美元（約390億港元）。

美國最新擴大芯片出口禁令，英偉達去年因應A100、H100高階AI芯片被禁，為中國專門設計性能次一級的A800、H800，但相關芯片最新也在限制範圍之內，以至今年8月新推出的L40S處理器、高階遊戲GPU RTX 4090。

報道指，英偉達今年並未優先生產A800、H800芯片，原本計劃在2024年才增加有關芯片的銷售。部分中國買家曾因應A800、H800傳將被禁出口，而考慮採購L40S，惟最終也難避開禁令。不過，業內人士指，L40S較適用於操作AI系統，多於訓練和建立AI系統，難以代替A800和H800。

另有業界人士估計，中國企業若使用性能再次一級、2017年發布的英偉達V100芯片，訓練AI系統的成本將會推高30%。與此同時，中資企業正考慮國產AI芯片，包括華為的Ascend 910、寒武紀思元590。

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編輯：麥德銘