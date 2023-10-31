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【車載系統】保時捷未來車款　採用Google內建系統

科技 16:30 2023/10/31

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保時捷表示，未來的車型將使用Google的導航、語音助理和生態系統。（法新社）

現代駕駛者對汽車的功能要求愈來愈高，為滿足市場的需求，汽車製造商保時捷（Porsche）宣布將為未來推出的車款，在車載系統上採用Google內建系統（Google Built-in），運行Google Map和Google Assistant等應用程式。

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保時捷是繼本田（Honda）、通用汽車（GM）、福特（Ford）和富豪汽車（Volvo）後，最新加入採用Google內建系統或Android Automotive作為其車輛系統的汽車製造商。

保時捷表示，未來的車型將使用Google的導航、語音助理和生態系統，當中生態系統包括Google Map、Google Assistant，以及Google Play商店所提供的各種應用程式，用戶只需透過無線傳輸（OTA）技術，即可為Google軟件進行更新。

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保時捷又預計，最快於2025年推出第一批配備Google內建系統的車款，但就未透露哪些車型會率先搭載該系統。

責任編輯：陳卓賢

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