招金逾31億元收購 澳洲上市金礦商餘下股權

招金礦業(01818) 宣布，擬以按要約價每股0.58澳元收購澳洲上市金礦商Tietto Minerals，收購作價較Tietto於公告日期前在澳交所最後的收市價（即每股0.425 澳元溢價36%，總代價最高為約6.29億澳元，即相當於約31.26億元。Tietto Minerals擁有位於西非國家科特迪瓦的阿布賈金礦的88%權益。至3時招金報9.81元跌6.9%。

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集團指，目前阿布賈金礦的證實及概略礦石量估計為3,670萬噸、黃金品位為毎噸1.15 克，金金屬量為136萬盎司。招金認為，收購Tietto Minerals權益為擴展海外業務並提高業務整體盈利能力的一個有吸引力的機會。 建議收購事項符合公司的策略。倘建議收購事項完成，公司擬支持及加快Tietto Minerals的增長 ，包括但不限於開發阿布賈金礦及繼續勘探科特迪瓦、利比里亞及其他區域。

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