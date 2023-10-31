【業績速報】百威亞太第三季賺3億美元無增長 總銷量升0.6%至27.6億公升

百威亞太（01876）公布第三季業績，截至9月底止，股權持有人應佔溢利3億元（美元，下同），與去年同期持平；收入18.97億元，按年增長7.1%；總銷量27.6億公升，按年升0.6%。

百威亞太股價周二（31日）顯著下跌，截至3時，報14.86元，跌4%，成交額6,700萬元。

【延伸閱讀】李寧下調今年銷售指引 券商大降目標價 股價最多挫2成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

。

【有片睇】 興業證券張憶東獨家專訪：港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點【見下頁】

管理層表示，於2023年第三季度，儘管受到行業疲軟及短期天氣相關的影響，集團在中國的業績表現仍優於市場水平，高端及超高端產品收入實現雙位數增長。相對於去年受渠道限制影響，除息稅折舊攤銷前盈利於今年同期亦實現雙位數增長，每百升淨收入實現高單位數增長。

印度再創一個表現良好的季度，實現強勁的雙位數營收 增長，帶動除息稅折舊攤銷前盈利率進一步增長。此業績表現部分抵銷了韓國因面 臨本季度外部經營環境挑戰而受到的影響。

至於今年首3季，百威股權持有人應佔溢利為8.75億元，按年下跌5.4%；收入55.6億元，按年升11.5%；總銷量77.1億公升，增長6%。正常化除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）17.6億元，增長8.5%。

同場加映：【青姐話】築緊底？ 再尋底？

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明