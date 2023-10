聲援以色列廣告嚇怕幼童 兒童手遊現血腥畫面

英國一名女子早前受訪時表示,兒子有日正在玩手機遊戲時,突然出現聲援以色列的廣告,當中的血腥及恐怖畫面令他倍感害怕。然而,事件據悉並非個案,歐洲各地被指亦有同類事件。

28歲咖啡師Assis表示,當日正在倫敦的家中準備食飯,突然6歲兒子一臉蒼白走到面前,指手提電話的拼圖遊戲突然出現支持以色列的廣告,令他看畢感到十分害怕,全身不禁震動。

據悉,廣告中展示的畫面包括巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯(Hamas)武裝分子﹑驚恐的以色列家庭及「打格」影像。隨後螢幕一黑,出現以色列外交部的標語,「我們確保傷害我們的人會付出沉重代價」(we will make sure that those who harm us pay a heavy price)。

Assis指兒子大受驚嚇,隨即亦刪除相關遊戲。她指兒子問到,「何解遊戲會出現如此血腥驚駭的廣告?」

路透社指Assis兒子不是獨立個案,歐洲另有最少5宗遊戲中出現嚇人的支持以色列廣告事件,受害者包括數名兒童。據悉,廣告中會包括火箭炮襲擊﹑劇烈爆炸及蒙面槍手等不適合兒童觀看的畫面。

而且,其中有個案中出現支持以色列廣告的遊戲是深受小朋友歡迎的手機經典遊戲《憤怒鳥》(Angry Birds)。開發商Rovio確認,有令人不安的廣告錯誤流入遊戲中,現時已人工封鎖。

以色列外交部數碼部門首長David Saranga確認,廣告是官方斥資製作,強調不清楚為何會流入不同遊戲中。Saranga指外交部自哈馬斯突襲後,已投放150萬美元(約1173.5萬港元)廣告宣傳。

