28.10 「夢想成真頒獎典禮」及「開心分享講座」

德毅發展有限公司 (TN) 於2023年10月28日 (星期六) 假 黃埔CLUB ONE 舉辦⼀個別具意義的「夢想成真頒獎典禮」 及「開心分享講座」，目的在於鼓勵一眾有學習障礙的孩子，勇敢追求自己夢想，同時透過活動讓社會大眾了解不同學習需要的青少年，正視社會共融，多接納有需要而又被忽略的⼀群。

發起人 TOMMY Chau是一個室內設計師，小時候是自閉症，不喜歡說話，情感交換較弱，難去同理別人的情緒。SEN小朋友的道路可能會比別人難行。但只要相信自己及勇於表達，一步一步就可以去到目標，專心一致是成功的關鍵 ！家長的溝通及愛是最重要的。Tommy 對自己既使命感 ，在沒有選擇的現實中，為未來創造無限可能。排除萬難 ，實踐承諾 。互相學習 ！人因夢想而偉大 ，夢想因人而異，成就冇分大細。

聯同各位有同一理念的夥伴發起躍動微笑少年夢想成真行動 , 集合了一班有志為這群被忽略的 12 至17 歲SEN 青少年籌募經費, 配對合適的在職人事, 幫助他們獲得平等機會,接觸、體驗及了解他們夢想中職業的實際情況。只要有夢想，未來可成真 ！

計劃共分左三個階段進行，第一階段為透過了解學生對夢想職業的目標，得到 BLACK ROCK 及紅A 贊助活動及獎學金。Black Rock 更派出多位義工協助活動 ！

第二階段是1個月內進行配對，事前準備：義工會帶同小朋友去跟佢地夢想的職業做配對，讓學童能近距離與您了解及到工作現場參觀 (入行資歷, 工作日常, 喜與悲, 挑戰……)

第三階段是進步獎頒獎典禮及微笑講座！頒發獎學金及獎狀鼓勵他們達成目標及為夢想作好準備 ！

此活動更獲得香港政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士支持，蒞臨擔任主禮嘉賓。

今天活動最重要是得到各個職業代表的認同：

酒店行政總廚Danny Ho 認同活動的重要性及會跟管理層安排更多合適活動給⼀眾有學習障礙的孩子，給他們機會； 寵物店 犬奴 因為學生參與配對而發現學生對寵物美容的熱誠及才能，確定給予學生實習機會。這是一個難能可貴的機會！我們誠心感謝大家給予SEN 學生一個夢想就業機會。

孩子們的夢想職業包括 ：

巴士司機KMB，警察東區警區，跑車收藏家F1 Café，體操教練，化妝師Fisuki&Noviasbeauty，漫畫家鄺志傑，甜品師HOTEL ICON DANNY，老師，寵物店犬奴，攝影師匠，Youtuber Tiffany teaches English，社工，舞蹈員香港演艺大学

想重溫職業配對的片段 YouTube： https://www.youtube.com/@style50sTN136

獲貢獻成就獎學校 ：

中華基督教會基順學校，炮台山循道衛理學校

查詢，請聯絡:

Ms. Amy Zee 68922513

主辦機構及受惠機構簡介:

關於德毅發展有限公司

成立的宗旨是為有特殊教育需要的學生及其家庭提供協助和機會，並與本港各相關組織，例如學校、商界、非牟利慈善團體和政府機構等合作，冀望能善用社會資源，推廣多元思維。特別注重為特殊學習需要學生及其照顧者提供技能上身心健康的照顧，提高特殊教育需要學生的自信心，專注力和社交技巧，完善個人發展。為特殊學習學生由學涯生活過渡至職涯生活做好準備。

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(慈善團體註冊編號 Tax-Exemption Charity Ref. No. 91/16806)

（資料由德毅發展有限公司提供）