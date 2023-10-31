親海駅更新價單推新付款計劃　代繳最多成交價3.75%印花稅

長實集團旗下的油塘新盤親海駅更新價單，推出全新「升級3房Chill Easy」付款計劃，最高可享19%折扣。為配合政府搶人才措施，特意提供「港人‧專才」印花稅直送優惠吸引專才，為買家代繳成交金額上限3.75%印花稅。

親海駅入場單位為2B座20樓E室3房戶，折實售價1,049萬元，折實呎價僅14,837元，便可享雙維港海景。

親海駅分兩期發展，共提供886伙，項目暫累沽約872伙，套現近57億元。

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