  • 28°C
香港時間 : 20231031日 (週二) 14:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親海駅更新價單推新付款計劃　代繳最多成交價3.75%印花稅

股樓投資 14:03 2023/10/31

分享：

分享：

長實集團旗下的油塘新盤親海駅更新價單，推出全新「升級3房Chill Easy」付款計劃，最高可享19%折扣。為配合政府搶人才措施，特意提供「港人‧專才」印花稅直送優惠吸引專才，為買家代繳成交金額上限3.75%印花稅。

親海駅入場單位為2B座20樓E室3房戶，折實售價1,049萬元，折實呎價僅14,837元，便可享雙維港海景。

親海駅分兩期發展，共提供886伙，項目暫累沽約872伙，套現近57億元。

【多相】NOVO LAND 2A期新三房示位陪你睇 簡約北歐風打造溫馨家居【下一頁

點擊圖片放大
+10
+9

 

同場加映【青姐話】築緊底？ 再尋底？

青姐話
【青姐話】築緊底？ 再尋底？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

長實 親海駅 油塘 一手市場

下一篇文章

世紀暴雨水淹至沒頂 黃大仙中心北館地下低層復修54天 即日起重開
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款