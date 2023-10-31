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美眾院共和黨擬削國稅局預算 撥過千億單獨援助以色列

環球政治 13:27 2023/10/31

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美國眾議院日前成功選出新議長約翰遜（Mike Johnson），恢復正常議會議程，包括審理財政預算。共和黨周一（10月30日）表示，將會削減國稅局（IRS）預算，提出143億美元（約億1,118.86億港元）的以色列援助。

【以巴戰爭】哈馬斯再放人質影片 以軍攻勢緩慢憂人質安全 【下一頁】

共和黨提出只屬於以色列的補充預算開支方案，計劃降低IRS在2022年通過的降通脹法案中143億美元預算，轉換成援助以色列資金。

約翰遜同日受訪時表明，眾議院不支持單純印鈔並援助外國。約翰遜亦明白方案不受民主黨歡迎，表示有意與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）商討。

白宮兩周前提出，為以色列﹑烏克蘭及邊境安全供應1,060億美元預算（約8,294.27億港元）。然而，約翰遜已表明不支持捆綁式預算，重申以色列是不同議題。但眾院撥款委員會副主席﹑共和黨人科林斯（Susan Collins）表示，支持兩國援助捆綁。

【以巴戰爭】內塔尼亞胡回絕停火呼籲 「戰爭的時間」 【下一頁】

白宮發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）批評共和黨，嘗試政治化國家安全問題，直指共和黨方案不可能通過。眾議院規則委員會預計在周三（11月1日），考慮共和黨方案。

眾議院撥款委員會民主黨議員德萊羅（Rosa DeLauro）表示，共和黨方案意圖開創危險先例，暗示保護國家安全及應對天災的資金依賴削減其他政府開支。

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責任編輯：吳漢培

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