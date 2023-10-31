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【通關】內地正式宣布11.1取消「黑碼」　港人北上毋須填報健康申報、一類人士須主動呈報

宏觀解讀 12:57 2023/10/31

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【通關】內地正式宣布11.1取消「黑碼」　港人北上毋須填報健康申報、一類人士須主動呈報

中國海關總署今早在網站公布《關於優化調整健康申報模式的公告》， 正式宣布從2023年11月1日凌晨起，出入境人員毋須申報健康情況，即俗稱的「黑碼」。中國海關總署雖然今早才正式公告，該公告所列日期為10月26日，此前已有不同消息指出，內地從11月起取消「黑碼」申報規定。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄本周表示，取消黑碼可令過境人流更暢順，但不預期旅客因而大增。

中國海關總署表示，若出入境人士有發熱、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病症狀，或已診斷患有傳染性疾病，須主動向海關進行健康申報，並配合海關做好體溫檢測、流行病學調查、醫學檢查、採樣檢測等衛生檢疫工作。如有隱瞞或逃避檢疫的，將承擔相應法律責任；引起檢疫傳染病傳播或有傳播嚴重危險的，承擔相應刑事責任。

內地今年初逐步解除出入境限制，但出入境時仍須經內地應用程式的小程序或網頁上申報健康狀況，在過境前須掃瞄有關二維碼（即黑碼）。經5月調整後，黑碼的有效期由原先24小時內單次有效，改為7天內多次有效。

另外，「深圳口岸發布」微信公眾號消息，經深港兩地口岸部門協商，自2023年11月2日7：00起，文錦渡口岸全面恢復貨檢通關。

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編輯：麥德銘

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