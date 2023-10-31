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【阿里巴巴】蔡崇信：中國80%科企和一半大模型跑在阿里雲之上

股市 12:29 2023/10/31

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【阿里巴巴】蔡崇信：中國80%科企和一半大模型跑在阿里雲之上

阿里巴巴 （09988） 集團主席蔡崇信在雲棲大會上表示，中國80%科技企業和一半人工智能（AI）大模型都跑在阿里雲之上，形容阿里雲希望成為AI時代「一朵最開放的雲」。蔡崇信又指，阿里雲去年發布的AI模型開源社區「魔搭」，已經聚集270餘萬開發者和2300多個模型，下載量超過1億次，成為中國規模最大、最活躍的AI者開發者社群。

他又形容，阿里巴巴是全球第一家把自身所有業務都搬上雲的大型互聯網公司，在AI發展時代，阿里巴巴相信「不開放就沒有生態，沒有生態就沒有未來」。

7月下旬，阿里雲表示，在內地率先推出針對Meta旗下的開源大模型--Llama2全系列版本的訓練和部署方案，支持開發者在阿里雲上打造專屬大模型。9月中旬，阿里雲宣布其「通義千問」大模型已首批通過備案，並正式向公眾開放。

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港股 人工智能 阿里雲 阿里巴巴－SW（09988）
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