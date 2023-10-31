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【以巴戰爭】哈馬斯再放人質影片 以軍攻勢緩慢憂人質安全

環球政治 12:12 2023/10/31

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）周一（30日）再次公開人質片段，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）斥責是「殘忍的心理宣傳」。以軍被指憂慮人質安全，放緩加沙地區（Gaza）攻勢。

【以巴戰爭】內塔尼亞胡回絕停火呼籲 「戰爭的時間」 【下一頁】

馬斯屬下軍事組織Qassam旅釋出3名人質的影片，3人無明顯傷痕，當中只有1人發言，怒斥內塔尼亞胡無能，不能夠保護以色列民眾。片中人質呼籲，以色列應釋放巴勒斯坦囚犯換取人質安全獲釋。

內塔尼亞胡回應片段，批評哈馬斯作「殘忍的心理宣傳」（cruel psychological propaganda）。他承諾會盡力讓所有人質及失蹤人士安全回來，並公布3人的姓名。

路透社引述3名以色列安全部門消息人士的分析，認為以軍全數地面部隊未有直接進攻加沙建築密集地區，希望在把目標對準巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas），同時留有空間達成人質釋放協議。

內塔尼亞胡批情報部門無用 以富商促下台 【下一頁】

另有匿名前以軍指揮官透露，以軍攻勢緩慢希望鞏固兩翼陣地，引誘哈馬斯武裝分子離開地道或人口密集地區，在開放空間作戰下有更大機會擊斃敵人。

以色列國防情報前首長亞德林（Amos Yadlin）表示，以軍進攻推進緩慢，嘗試避免造成平民傷亡及盡量只擊斃哈馬斯武裝分子。

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責任編輯：吳漢培

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