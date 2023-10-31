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【大行看法】富達國際：旗下基金部分高度重倉中資股　目前是資金由美國轉移至中國的入市時機

股市 11:44 2023/10/31

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【大行看法】富達國際：旗下基金部分高度重倉中資股　目前是資金由美國轉移至中國的入市時機

中港股市於低位徘徊，富達國際亞太區股票主管Marty Dropkin指，無論從估值或投資機會來看，中資股均相當吸引，故富達部分基金都予中資股「增持」評級，某些甚至高度重倉中資股，但投資中國並非一季度的事情，而是要將投資年期放眼至數年，雖然預期短期股市會持續波動，但他相信中國長線的投資主題及趨勢未有改變，目前或許是將資金由美國轉移至中國的入市時機。

人行潛在減息將為股市帶來支持

他續稱，中國整體市場仍具挑戰性，但人行潛在減息將為股市帶來支持，而且個別股份仍有不俗的投資機會，例如人工智能、醫療保健及工業行業，但預期房地產市場困境持續。

本港地產股今年跑輸大市，Marty Dropkin指，相對內房開發商，香港發展商的資產負債表穩健，若計及大灣區及政府政策的機遇，相信香港樓市未來會有增長，而且疫情期間不少亞洲企業在私人市場募集資金後，未來或會選擇到香港上市，將利好香港新股市場，成為港股上升的催化劑。

中國國債可作為分散風險的投資工具

談及中國國債，富達國際亞太區固定收益主管朱蕾指，中國國債基本面不斷改善，而且預期人民銀行會進一步減息，支持債券表現，加上中國國債與美國國債的關聯度不高，故可以作為分散風險的投資工具。

美國聯儲局今日展開議息會議，朱蕾稱，美國大手加息時間已過，預期加息對經濟的影響將逐步浮現，估計聯儲局明年下半年會減息，建議投資者可部署評級為A的投資級別債券，以享受明年潛在減息空間及雙位數回報。

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記者：陳韻妍

港股 中國市場 富達 經濟 中國人民銀行 本港地產股 減息 加息 香港 美國聯儲局
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