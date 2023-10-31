▲ 【美國加息】安聯投資：經濟衰退隱憂加上通脹回落 預計本周維持不加息

聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier表示，預計儲局維持利率不變，指盡管近期美國經濟增長加速，但2024年可能出現經濟衰退加上通脹回落，為儲局維持現狀帶來支持。

Franck Dixmier表示，美國第三季國內生產總值增長無可否認加速至按年增長4.9%，高於預期的4.5%及第二季的2.1%。不過，是因為消費者動用儲蓄帶動消費支出（第三季個人消費支出增長4%，第二季增長為0.8%），相信因美國在疫情期間為消費者提供強勁支持從而推動的消費支出增長在近期可能已經達到頂峰，預計在大幅收緊貨幣政策後，美國經濟將在2024年陷入衰退。此外，被儲局視為通脹指標的核心通脹率有所放緩，9月份按年增長放緩至3.7%，證實了通縮的趨勢。

Dixmier表示，相信儲局已完成加息周期，當然不能排除年底最後一次加息的可能性，但目前市場預期加息的機率很低，約30%，認為即使加息，其對市場的影響亦有限，指投資者已將目光放得更遠，準備迎接長期的高利率環境，並且預計聯儲局在2024年年中進行首次降息。

目前的情況利好美國國債，但短期內市場波動性料將持續，尤其是當能源價格受到衝擊的情況下。

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責任編輯︰梁浩碩