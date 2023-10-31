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【AI監管】拜登首發「AI行政命令」　制定新AI安全標準

科技 13:00 2023/10/31

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拜登表示，全球各個政府正在AI安全、保障與信任方面採取積極行動，為避免AI風險，政府必須管理好該項技術。（法新社）

AI的發展已受愈來愈多國家關注，繼7大工業國（G7）制定「企業AI系統行為準則」後，美國總統拜登亦發布首個「AI行政命令」，將制定一系列新的AI安全標準，包括要求AI開發者必須向美國政府，分享有關安全測試的結果。

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AI行政命令將包括8項行動，當中最重要一項是發布「AI安全新準則」（New Standards for AI Safety and Security），要求AI開發者尚未對外發布模型之前，必須事先與政府分享安全測試結果。

拜登表示，全球各個政府正在AI安全、保障與信任方面採取積極行動，為避免AI風險，政府必須管理好該項技術。為確保公眾安全，新準則也對關鍵基礎設施部門制定規範，並設立「生物合成篩選」標準，來防止AI被用來製造危險生物原料。

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他又提到，為應對AI生成內容所帶來的威脅，美國商務部也將制定法規標準，要求將所有AI生成的內容，如音訊、圖像、影片、文字等嵌入浮水印，確保大眾能分辨哪些產品不是由人類創造。

責任編輯：陳卓賢

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