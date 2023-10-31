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【Meta收費】應對歐洲數碼市場法規　Meta推IG、Facebook無廣告訂閱服務

科技 11:40 2023/10/31

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Meta宣布在歐盟、歐洲經濟區和瑞士推出Instagram（IG）、Facebook的無廣告訂閱服務。（法新社）

近年歐洲推出《一般資料保護規則》（GDPR）等數碼市場法規，打擊社交媒體平台處理數據的方式，直接影響其收入。為應對這些法規，Meta宣布在歐盟、歐洲經濟區和瑞士推出Instagram（IG）、Facebook的無廣告訂閱服務。

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Meta表示，將於11月開始為用戶提供選擇，包括繼續免費使用帶有廣告的個人化服務，又或訂閱無廣告服務；如使用後者，則會確保用戶資訊不會用於廣告投放。

網頁版、手機版收費不同

收費方面，網頁版和手機版收費則有所不同。用戶可每月支付9.99歐元（約83港元）訂閱網頁版的IG和Facebook，而iOS和Android版的月費，則是12.99歐元（約83港元）12.99（約108港元）。

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在明年3月1日之前，初始訂閱將涵蓋使用者帳戶中心所有關聯帳戶。不過在3 月1日起，用戶帳戶中心的每個附加帳戶將在網頁版收取每月6歐元（約50港元）的額外費用，而iOS 和Android版則收取每月8歐元（約66港元）的額外費用。

責任編輯：陳卓賢

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