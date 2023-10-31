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【業績｜2359】藥明康德第三季盈利增1%　今股價跌8%

股市 11:09 2023/10/31

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【業績｜2359】藥明康德第三季盈利增1%

藥明康德 （02359） 今早股價回吐8%，暫報94.1元。藥明康德周一公布，今年第三季營業收入按年增0.3%至106.7億元（人民幣，下同），列帳盈利按年增0.8%至27.6億元，若扣除非經常性損益的淨利潤就按年增24%至29.5億元。期內，藥明康德加權平均淨資產收益率為5.59%，按年跌0.92百分點。

總結首3季，藥明康德收入增長4%至295.4億元，列帳盈利增9.5%至80.8億元，除非經常性損益的淨利潤增長24%至77.1億元。加權平均淨資產收益率為16.19%，減少1.53百分點。

藥明康德表示，今年前三季度，公司近99%的收入來自原有客戶，達291.2億元， 剔除新冠商業化生產項目後同比增長26%。

開市追揸沽
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編輯：麥德銘

業績公布 港股 藥明康德（02359）
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