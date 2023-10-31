【以巴戰爭】內塔尼亞胡回絕停火呼籲 「戰爭的時間」

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周一（30日）表明，不會同意與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）停火，並引用聖經強調稱，「現在是戰爭的時間」（This is a time for war）。

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內塔尼亞胡重申，以色列不會與哈馬斯停火，一如美國不會在珍珠港遇襲及911恐襲後願意停火。他指任何提出停火呼籲等同向哈馬斯投降，向恐怖主義及野蠻行為妥協。

內塔尼亞胡引用舊約聖經的《傳道書》（Ecclesiastes），指有和平時間亦會有戰爭時間，現時是戰爭時間，為共同未來戰鬥。他指如今文明與野蠻已劃下分界線，大眾是時候作出選擇。

加沙地區（Gaza）連日被以軍轟炸下造成逾8,000人死亡，被問及是否集體懲罰巴勒斯坦平民時，內塔尼亞胡指無平民需要喪生，是哈馬斯阻礙平民撤離，重申以軍會在最少化平民死亡下獲得勝利。

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同時，內塔尼亞胡恭喜以軍，成功救出被擄走的女兵Ori Megidish。他指以軍在加沙進一步取得進展，開創更多人質獲釋的機會，認為能夠迫使哈馬斯釋放人質。

據悉哈馬斯提出，用被擄走的200多名人質換約5,000多名在以色列監禁的巴勒斯坦囚犯獲釋。雖然不少人質家屬屬意支持，但以色列政府已否決，戰略事務部長Ron Dermer表明，人質獲釋只會考慮暫時停止敵對行為。

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責任編輯：吳漢培