▲ 【中加角力】加拿大禁止政府手機下載微信及俄羅斯防毒軟件卡巴斯基 涉私隱及安全風險

加拿大政府周一公布，由於涉及私隱及安全問題，禁止在政府的行動裝置上，使用中國應用程式微信及俄羅斯防毒軟件卡巴斯基（Kaspersky），但強調未有政府資訊外洩。加拿大網絡安全專家認為，騰訊 （00700） 旗下微信及防毒軟件卡巴斯基，對私隱及安全構成了不可接受的風險，因此要求公務員即時在手機上刪除有關應用程式，未來亦不可下載。

卡巴斯基：震驚及失望

卡巴斯基對加拿大的決定感到震驚及失望，指有關決定是在沒有警告下作出，而且沒有給予公司解決政府相關憂慮的機會。微信則沒有評論。

加拿大財政部指，沒有證據表明政府資訊已外洩，但應用程式收集資料的方式，容許其接觸行動裝備的內容，故使用有關程式的風險「顯而易見」，而刪除及阻止微信及卡巴斯基是為了確保加拿大政府網絡及資料受到安全保護，此舉符合國際盟友的做法。

加拿大早於今年2月便禁止公務員在手機上裝設TikTok應用程式。

相關文章：【字節跳動】奧地利據報禁止政府僱員在工作手機安裝TikTok

相關文章：【中歐角力】阿里巴巴比利時物流樞紐惹間諜疑雲？ 菜鳥e-Hub據報成監控目標

編輯：陳韻妍