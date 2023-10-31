亞太顧客服務協會推出系列新獎項   鼓勵業界參與多方位   角逐展示創新實力

作為亞太地區第一個跨行業的顧客服務協會，亞太顧客服務協會(APCSC)已經成立26週年，並持續舉辦 第21屆「國際傑出顧客關係服務獎」(CREA)。CREA評審科學、企業參與面廣、在各行業都有較大的影響力，被公認為亞太地區顧客服務行業最權威和最具公信力的獎項。

今年在此基礎上，亞太顧客服務協會APCSC特意增設「第一屆大灣區國際傑出顧客關係服務 (CRE) 創新領袖獎」(The 1st International Customer Relationship Excellence (CRE) Innovation Leadership Awards) 評選，進一步豐富了獎項體系，使獎項評審標準也更為多面及多元化，提升卓越與創新進步的空間。

第21屆國際傑出顧客關係服務獎

第21屆國際傑出顧客關係服務獎（CREA）評選自啟動以來，目前已經有來自不同國家和地區的行業領袖參與角逐多種獎項。國際傑出顧客關係服務獎評選得到政府機構和廣大業界的認可支持，每年頒獎典禮都有政府官員或業界權威人士出席並頒獎。第21屆國際傑出顧客關係服務獎（CREA）頒獎典禮於2023年11月16日舉辦。

香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄發來賀詞，祝賀香港顧客服務協會成立26周年。財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生發來賀詞，祝賀亞太顧客服務協會成立26周年，祝賀亞太顧客服務協會成立26周年，祝願第21屆國際傑出顧客關係服務獎典禮和第一屆國際大灣區CRE創新領袖獎成功舉辦。亞太顧客服務協會主席朱剛岑先生、國際爭議解決及風險管理協會主席羅偉雄教授、香港品質管理協會主席林建新博士、香港人壽保險從業員協會會長姜楚芝女士、中國國際投資促進會互聯網客戶中心專業委員會秘書長米輝波先生 等擔任頒獎嘉賓。

APCSC協會於2021年11月成功舉辦了 第19屆國際傑出顧客關係服務獎（CRE）頒獎典禮。香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士 擔任主禮嘉賓，為獲獎者頒獎，並祝賀APCSC、會員、獲獎企業和個人。2022年11月舉辦了 第20屆國際傑出顧客關係服務獎（CRE）頒獎典禮，國際爭議解決及風險管理協會主席羅偉雄教授、香港保險業聯會行政總監劉佩玲女士 擔任主禮嘉賓並頒獎。

國際傑出顧客關係服務獎獲獎企業都是亞太地區的傑出服務典範，包括恆基兆業、港燈、AIA、AXA安盛、香港賽馬會、DHL快遞 (新加坡)、敦豪國際速遞(香港)、星展銀行（香港及台灣）、恒隆地產、中國電信、中國移動、中國聯通、中外運敦豪國際航空快件、嘉泓物流、策安香港及澳門、北京互聯企信信息技術Teleperformance等。其中多家企業，例如恆基兆業、港燈、AXA安盛、香港賽馬會、敦豪國際速遞(香港)、恒隆地產、中國電信是持續多年參獎並獲得獎項。他們的堅持及追求也反映了國際傑出顧客關係服務獎（CRE）在業內的地位！而且，獎項不斷吸引新的優秀公司參加角逐，例如去年新增了攜程集團等公司，今年則增加了快手、蘇黎世保險、蕾茗等公司。這也反映了獎項在業界的影響力在不斷提升。

得獎者將經全面平衡集分卡選出，包括自我表現基準評審、提名企業的商業方案匯報、神秘探訪、以優質顧客服務國際標準(CSQS)為評估準則的實地考察，最後由多位傑出顧客關係專家共同議定得獎者。協會主席朱剛岑指出，優質顧客服務國際標準(CSQS)今年已更新到19.0版本，融合HKCRE指數的研究發現企業大數據應用等最新實踐，加入了NPS、eNPS、ESG等多个新指标，從而為企業業務升級轉型提供更多更新的指導！

▲ 亞太顧客服務協會成功舉辦2009亞太傑出顧客關係服務頒獎典禮。

▲ 亞太顧客服務協會成功舉辦2017國際傑出顧客關係服務頒獎典禮。

▲ 亞太顧客服務協會成功舉辦第17屆「卓越顧客關係服務（CRE）與優質顧客服務國際標準（CSQS）國際領袖高峰會」。

- 2021年，雖然香港深受疫情影響，亞太顧客服務協會仍然成功舉辦了第19屆國際傑出顧客關係服務頒獎典禮。

第一屆大灣區創新領袖獎

粵港澳大灣區建設是新時代國家改革開放下的重大發展戰略，對國家實施創新驅動發展和堅持改革開放肩負重大意義。在此戰略引導下，粵港澳三地有力合作。企業積極參與大灣區建設，為大灣區客戶提供快捷、安全及創新的服務；促進人流、物流、資金流、信息流，加強大灣區互聯互通，並充分展示了各項專業能力。協會關注到企業在創新方面的積極努力，特意設立第1屆大灣區創新領袖獎，對企業的成績進行肯定，並推動該方面的成功經驗進行廣泛交流。

「第一屆大灣區國際傑出顧客關係服務 (CRE) 創新領袖獎」分為企業獎和個人獎兩個類別。其中的企業獎主要覆蓋大灣區內的ESG、技術類、服務體驗和行銷推廣等方面的領域，並關注金融行業的跨境服務和技術。其中有相關ESG的獎項有ESG產品、最佳ESG解決方案等；技術類獎項包括最佳雲科技、最佳數據分析科技、最佳大數據應用等獎項；營銷推廣類的獎項包括最佳營銷活動等獎項。服務體驗類獎項包括最佳對話式人工智能服務、最佳流程自動化和最佳自助服務等獎項。

跨境金融服務是大灣區的一個重要功能，所以本獎項也設立了相關的獎項，包括最佳跨境財富管理服務、最佳支付處理科技、最佳消費和移動支付科技等，並對最佳金融科技初創企業進行獨立表彰。全球區塊鏈技術熱潮帶動下，Web 3.0成為顛覆網路世界的科技革命。香港特區政府對Web 3.0的發展非常重視。為此，本獎項也特意新增了Web 3.0方面的獎項評選，受到企業歡迎。

APCSC主席朱剛岑先生表示: 「企業參與第一屆大灣區國際傑出顧客關係服務 (CRE) 創新領袖獎」有助於提升企業在中國內地的知名度和創新品牌形象。希望通過大家的共同努力，把大灣區打造成更為理想的生活、工作和旅遊之地！」

第一屆「神秘顧客調查計劃」

香港和亞太顧客服務協會(HKCSC & APCSC，協會)「香港傑出顧客關係服務指數」(HK CRE Index) 的基礎上，針對關乎香港民生經濟的18個主要行業開展「神秘顧客調查計劃」，提升香港的服務水平和國際競爭力。

香港傑出顧客關係服務指數(HK CRE Index，HKCREI指數)是APCSC與香港科技大學(港科大)合作推出的首個以大數據驅動的服務指數。HKCREI指數是同類中第一個採用大數據技術、數據融合技術和人機循環（HITL）集成的平台，以國際基準幫助塑造未來的香港企業國際品牌格局、行業標準和領先指標。項目獲得香港特區政府，香港創新及科技基金 （ITF）的支持。

神秘顧客是服務行業歷史悠久的服務質量調查方式，由於被檢查的企業及服務人員，事先無法識別或確認神秘顧客的身份，故該調查方式能真實、客觀、準確的反映企業存在的實際問題，並能夠有針對性的提出有效方案、提升顧客服務質量及顧客體驗。神秘顧客調查方式非常常見，通常由指定的顧問或內部質量控制部門進行。神秘顧客調查通常會分析的關鍵領域包括顧客服務技能、暗示性銷售技巧、產品知識、商品展示、遵守政策和程序、員工誠信、管理可視性、顧客服務環境等。

在這個神秘顧客調查計劃裡面，協會將派出經過嚴格培訓的調查員，扮演成顧客，對事先設計的一系列問題逐一進行評估或評定。神秘顧客的方式包括並不僅限於電話服務、自助服務、在線服務，現場服務等等。於調查完成後，協會將能提供被調查的企業一個專業的調查報告，並頒發獎項給予在神秘顧客調查計劃中表現優秀的企業。

歷史回顧

協會推出首個以大數據驅動的服務指數

HK CRE Index指數填補服務業空白 重塑香港服務品牌格局

香港傑出顧客關係服務指數(HK CRE Index，HKCREI指數)是APCSC與香港科技大學(港科大)合作推出的首個以大數據驅動的服務指數。HKCREI指數是同類中第一個採用大數據技術、數據融合技術和人機循環（HITL）集成的平台，以國際基準幫助塑造未來的香港企業國際品牌格局、行業標準和領先指標。項目獲得香港特區政府，香港創新及科技基金 （ITF）的支持。

HKCRE指數包含18個行業的服務表現數據。這18個行業包括銀行、保險、證券交易服務、信用卡、移動通訊、寬頻、付費電視、網購平台、快遞、線上訂餐和外賣、咖啡室、快餐店、鐵路、巴士、景點、商場、超市、藥房等。

在2020/2021指數調查中，排名前三的行業分別是：超市、藥房和網購平台。超市行業內，表現最好的公司：AEON 和DONKI， 在顧客忠誠度、滿意度和淨推薦值方面都取得了較高分數。香港作為領先的區域金融中心，僅信用卡和保險 （人壽）行業分別排名第 4 位和第 6 位。還有一些行業在調查中表現不佳，顧客評分較低而導致NPS得分為負分。

指數調查的持續進行和發佈將改變香港的戰略經濟指標，並反映本地和海外顧客的滿意度、忠誠度和 NPS。

相關資料：國際傑出顧客關係服務獎（CREA）部分獲獎企業

▲ 恒基兆業地產集團物業管理部 (恒益/偉邦) 在第20屆國際傑出顧客關係服務獎頒獎典禮上獲頒獎狀和獎盃。截止到2022年，該司連續20年獲得國際傑出顧客關係服務獎。

▲ 香港電燈在第20屆國際傑出顧客關係服務獎頒獎典禮上獲頒獎狀和獎盃。截止到2022年，該司連續14年獲得國際傑出顧客關係服務獎。

▲ 敦豪國際速遞(香港)在第20屆國際傑出顧客關係服務獎頒獎典禮上獲頒獎狀和獎盃。截止到2022年，該司連續12年獲得國際傑出顧客關係服務獎。

- 恒隆地產在第20屆國際傑出顧客關係服務獎頒獎典禮上獲頒獎狀和獎盃。截止到2022年，該司連續10年獲得國際傑出顧客關係服務獎。

- 香港賽馬會 – 零售及電話投注在第20屆國際傑出顧客關係服務獎頒獎典禮上獲頒獎狀和獎盃。

(特約)