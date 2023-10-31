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中國經濟持續恢復向好

宏觀解讀 09:35 2023/10/31

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2023年前三季度，中國經濟增速為5.2%。基於2020-2023年複合增速來看，三季度恢復速度較二季度有所加快。環比改善明顯，內生動力不斷增強。三季度GDP環比增速1.3%，較二季度加快0.8個百分點；就單月來看，9月工業增加值、固定資產投資、社會消費品零售總額、出口總額分別環比增加0.36%、0.15%、0.02%、5%，對比8月環比增幅總體繼續保持穩健增長。總的來看，前三季度國民經濟持續恢復向好，高品質發展扎實推進，居民人均可支配收入持續恢復，就業形勢總體平穩，預計四季度中國經濟將延續三季度的復蘇態勢。

工業生產恢復加快，服務業增速顯著，市場信心進一步改善。生產端來看，前三季度工業增加值同比增長4%，比上半年快0.2個百分點。其中，裝備製造業增加值增長6.0%，比全部規模以上工業快2.0個百分點，反映高品質經濟對總體經濟的拉動作用進一步強化。服務業持續較快恢復，接觸型聚集型服務業和現代服務業帶動作用增強。2023年前三季度，服務業增加值同比增長6%，六大服務業增加值前三季度均實現7%以上的同比增速水準，支持市場信心進一步提振。

私人消費活力上升、投資規模繼續擴大、進出口結構繼續改善。需求端來看在「提振消費年」多措並舉的政策支持下，消費需求恢復斜率上行，市場銷售趨於活躍，服務消費增長較快。前三季度社零同比增長6.8%，其中9月同比增長5.5%，增速連續2個月加快。其中，接觸型消費、升級可選消費繼續保持較高速增長，農村和線上消費的內生動力進一步釋放支持消費持續恢復。固定資產投資規模繼續擴大，前三季度同比增長錄得3.1%，繼續對穩定經濟增長起到壓艙石的作用。其中，高技術產業投資繼續實現雙位數增長（前三季度高技術產業投資同比增長11.4%，高於整體投資增速8.3個百分點），有效支持中國經濟轉型。外需方面，面對複雜嚴峻的國際環境，今年以來一系列穩外貿穩外資的政策有效增強了中國外貿的韌性，改善了中國外貿出口的結構，推動中國進出口額同比增速在9月迎來快速反彈。從月度看，9月當月進出口3.74萬億元，環比連續2個月增長，規模創年內單月新高。前三季度，儘管貨物進出口同比微幅下降0.2%，但對共建「一帶一路」國家進出口增長3.1%，占進出口總額的比重為46.5%。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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