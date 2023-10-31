▲ 【美股焦點︱TSLA】松下削電動車電池產量60% Tesla挫近半成失守200美元關口

Tesla 特斯拉（美：TSLA）電池供應商松下（Panasonic）表示，由於主要客戶Tesla的部分車款銷售速度低於預期，把國內電池產量削減60%。受消息拖累，Tesla股價失守200美元關口，一度跌逾7%低見191.25美元，收報197.36美元，跌近半成。

分析指，松下對Tesla需求疲軟的警告，讓許多人擔心全球經濟前景可能比最初認為的更差。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前表示，利率正為公司帶來壓力，要求其保持較低的電動車價格，並可能阻礙消費者未來購買或租賃電動車的能力。另外，隨著期待已久的Cyber​​truck的開始生產，Tesla亦面臨嚴峻的挑戰。

除松下削電池產量外，亦有其他不利Tesla的消息。繼福特汽車（美︰F）和克萊斯勒母公司Stellantis後，通用汽車（美︰GM）亦與美國汽車工人聯合會（UAW）達成初步協議，或結束一些分析師認為可能會給Tesla帶來優勢的混亂局面。

另外，Bernstein分析師Toni Sacconaghi表示，預期Tesla於2024財年利潤率及銷量令市場失望，指為推動增長，Tesla不得不將價格削減約16%，因而對整體邊際利潤造成750基點壓力。目前，尚不清楚能否進一步減價以驅動足夠的需求彈性，同時避免自由現金流為負值，認為Tesla明年交付量可能不得不低於共識，並面臨較低的利潤率，預計Tesla明年的交付215萬輛，每股收益2.59美元，低於市場普遍預期230萬輛的交付量，以及每股收益為3.3美元。

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責任編輯︰梁浩碩