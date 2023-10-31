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【港股市況】滙豐續跌逾1%　中石油跌近4%　恒指早段跌逾百點（不斷更新）

股市 10:03 2023/10/31

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港股市況不斷更新

港股於10月最後一個交易日低開。滙豐 （00005） 續跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 偏軟跌0.7%及0.9%，藥明康德 （02359） 挫半成，恒指低開68點，開報17337點，成交16.8億元。科指跌0.7%，報3829點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】滙豐業績對香港未來加P息有沒有啟示？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：03】零跑汽車 （09863） 跌幅擴至逾8%，低見29.3元。

【10：02】百威亞太 （01876） 績後跌3%，低見14.94元。

【09：53】四大內銀個別發展，建行 （00939） 跌0.2%，工行 （01398） 升0.5%，中行 （03988） 升0.4%，農行 （01288） 跌0.7%。

【業績｜3988】中國銀行第三季多賺3.3%　首三季不良貸款率1.27%

【09：52】恒指早段跌約135點，報17270點，科指跌1.4%，報3799點。

【09：51】舜宇光學 （02382） 跌5%，瑞聲 （02018） 跌逾2%。

【09：48】Tesla（美︰TSLA）跌近半成失守200美元，蔚來 （09866） 跌逾3%，小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跌2%。

【美股焦點︱TSLA】松下削電動車電池產量60%　 Tesla挫近半成失守200美元關口

【09：46】中石油 （00857） 跌近4%，中海油 （00883） 跌逾1%，中石化 （00386） 跌0.7%。國際油價跌逾3%，布蘭特期油收報87.45美元，跌3.03美元或3.3%，紐約期油收報81.31美元，跌3.23美元或近3.8%。

【業績│油股】中石油第三季純利按年增21.1%至463.79億元　首三季油氣單位操作成本下降4.1%

【09：44】贛鋒鋰業 （01772） 挫一成，低見28.45元。贛鋒鋰業第三季純利約1.6億元人民幣，按年大跌98%。

【09：40】【貼現窗】金管局通過貼現窗再向銀行提供8.89億元流動性　本月第4次

【09：38】零跑汽車 （09863） 跌近半成，低見30.4元，早段成交達915萬元。

【09：38】中國10月份製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，較上月下降0.7個百分點，降至收縮區間，製造業景氣水準有所回落。

【中國經濟】中國10月製造業PMI回落至49.5、重陷收縮　非製造業PMI降至50.6

【09：36】比亞迪 （01211） 績後跌1%，比亞迪電子 （00285） 跌逾3%。

【業績︱1211】比亞迪第三季多賺82.2%至104億人幣

【業績】比亞迪電子首9個月盈利30億元人民幣　按年多賺近1.5倍

【09：21】滙豐 （00005） 續跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 偏軟跌0.7%及0.9%，藥明康德 （02359） 挫半成，恒指低開68點，開報17337點，成交16.8億元。科指跌0.7%，報3829點。

【09：13】期指開報17360點，跌119點。

【09：13】維力生活科技 （01703） 短暫停牌。

【09：09】恒指黑期跌約50點，報17357點。

【08：18】【業績︱啤酒股】百威亞太首三季少賺5.4%至8.75億美元　收入增11.5%

【07：59】【新股IPO】內地品牌、廣告及營銷服務供應商華視集團招股　入場費約4202元

【07：46】【新股IPO】內地場內物流設備解決方案提供商佛朗斯招股　一手入場費約3269元

【07：45】【Morning精點】滙豐季息10美仙、回購30億美元股票︱德勤「清盤王」：内房清盤好難做

【07：45】港股ADR收報17305點，跌100點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報56.34元，較港收市價低0.86元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報293.66元，較港收市價低1.74元或0.6%﹕阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.27元，較港收市價低0.58元或0.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國10年期國債息月內兩度突破5厘關後回落，一度重上4.9厘水平 ；中東衝突憂慮緩和，油價一度下滑超過4%，美股三大指數收市升幅都超過1%。道指升幅一度擴大至585點，高見33002點，收市升511點或1.58%，報32928點；納指升146點或1.16%，報12789點；標指升49點或1.2%，報4166點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌86點　滙豐ADR低港1.5%（不斷更新）

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【開市追揸沽】滙控業績前瞻 騰訊擬被減持點部署？

責任編輯︰梁浩碩

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