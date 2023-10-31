【恒指夜期+ADR】彭博：央行周三投放足夠流動性　夜期跌46點（不斷更新）

內地水緊，質押式隔夜回購利率高見50厘，彭博引述消息指，接近中國央行的市場人士稱，央行可能會充足投放流動性，令貨幣市場利率可能將從周三開始回落至央行公開市場操作利率附近。

夜期跌46點，險守17000關，中概股指數跌1.8%，不過，滙豐ADR回升，較港收市價高1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 110.44 -0.1% 騰訊ADR 288.96 -0.1% 滙豐ADR 56.81 +1.2% 阿里巴巴美股 79.81 -0.3%

北水續吸資19億 買美團沽騰訊

北水今日繼續吸資19.2億元，其中，美團 （03690） 獲2億元淨入，中國財險 （02328） 、石藥 （01093） 及中芯 （00981） 分別錄得1.7億、1.5億及1億元淨入。而騰訊 （00700） 則有2.7億元淨流出，中海油 （00883） 亦走資1.7億元。

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聯想、舜宇挫半成 ATM跌2%至3% 恒指跌293點

港股於10月最後一個交易日跌近300點。恒指低開68點，其後走勢反覆向下，午後曾跌最多364點，低見17042點，恒生指數跌293點，收報17112點，成交846.5億元。科指跌2.5%，報3759點。ATM跌2%至3%，舜宇 （02382） 、聯想 （00992） 跌逾5%，比亞迪系、藥明系下挫，工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 逆市升。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 工行 3.76 +0.5 +2 3 石藥 6.83 +1.9 +1 11 新奧能源 59.75 +2.1 +1 9 騰訊 289.20 -2.1 -27 12 阿里巴巴 80.05 -2.2 -29 20 美團 110.60 -3.0 -31 -

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分析文章︰

【分析】滙豐業績對香港未來加P息有沒有啟示？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【23：00】夜期跌46點

【21：48】【內地水緊】內地質押式回購驚現50厘 買斷式回購高見10厘

【18：53】恒指夜期升59點，報17203點。

【17：43】【恒大危機】民生銀行：對恒大的授信未涉及新能源汽車等非房領域

【17：28】【股神沽比亞迪】巴菲特10.25再沽比亞迪套2億、持股跌穿8% 出貨速度大減、花費4個月沽1%大貨

【16：56】【香港樓市】金管局：第3季負資產宗數單季增2.3倍至1.1萬宗 逼近去年底數據

【16：47】【香港經濟】香港第三季GDP增長初值4.1% 低於預期

【16：10】ATM跌2%至3%，舜宇 （02382） 、聯想 （00992） 跌逾5%，比亞迪系、藥明系下挫，工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 逆市升，恒指跌293點，收報17112點，成交846.5億元。科指跌2.5%，報3759點。

【16：00】恒指U盤前跌296點，報17109點。

【15：41】藥師幫 （09885） 尾市挫逾4成，低見25.35元，成交5532萬。

【15：09】恒指尾市跌約265點，報17140點，科指跌2.3%，報3766點。

【15：05】中移動 （00941） 尾市轉升0.2%，聯通 （00762） 亦升0.2%，中電信 （00728） 跌0.3%。

【14：40】滙豐 （00005） 跌幅收窄至1.8%，報56.15元，午後曾跌近3%低見55.5元。

【14：28】零跑汽車 （09863） 跌逾15%，低見27.1元。

【14：27】恒指最新跌幅略收窄至300點內，報17117點，跌288點，科指跌2.4%，報3759點。

【13：36】比亞迪電子 （00285） 午後跌9%，低見32.9元，比亞迪 （01211） 跌逾3%，低見235.4元。

【13：22】藥師幫 （09885） 挫逾23%，低見33.3元。

【13：12】滙豐 （00005） 午後跌近3%，低見55.5元。

【13：10】聯想 （00992） 跌逾5%，低見9.09元。

【13：07】石藥集團 （01093） 逆市升1%，高見6.94元。石藥公布集團開發的二價新冠病毒mRNA疫苗（SYS6006.32）已獲國家藥品監督管理局頒發的臨床試驗批件。

【13：06】贛鋒鋰業 （01772） 挫逾13%，破底低見27.6元。

【13：01】美團 （03690） 午後初段跌3%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌2%。

【13：00】恒指午後初段跌325點，報17081點。科指跌2.4%，報3762點。

【12：29】【阿里巴巴】蔡崇信：中國80%科企和一半大模型跑在阿里雲之上

【12：00】恒生指數半日跌308點，報17097點，成交457.8億元。科指跌2.2%，3771點。滙豐 （00005） 跌逾2%，美團 （03690） 跌近3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌近2%。藥明系挫，藥明生物 （2269） 跌3%，藥明康德 （02359） 跌逾8%，蔚小理跌3%至5%。

【11：46】【大行看法】富達國際：旗下基金部分高度重倉中資股 目前是資金由美國轉移至中國的入市時機

【11：32】內地股市半日向下，上證跌0.4%，深證跌1%，創業板指跌0.8%。

【11：22】恒指回落至17100點以下，報17094點，跌311點，下試17000點關口。

【11：17】大市最新跌近300點，報17120點，跌285點，科指跌2.2%，報3771點。

【11：10】【業績｜2359】藥明康德第三季盈利增1% 今股價跌8%

【11：09】滙豐 （00005） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新分別跌逾2%。

【11：06】意馬國際 （00585） 逆市升逾43%，高見2.3元。意馬國際股份簡稱將於11月2日起改為「元匯集團」。

【10：58】網易 （09999） 逆市向好升0.9%，快手 （01024） 升0.5%。

【10：56】比亞迪 （01211） 跌3%，吉利 （00175） 跌逾1%，長汽 （02333） 跌逾4%，廣汽 （02238） 跌逾1%。恒大汽車 （00708） 跌逾6%。

【10：51】港股最新跌約240點，報17166點。

【10：44】恒指跌近200點，報17210點，跌196點，科指跌1.6%，報3790點。

【10：43】贛鋒鋰業 （01772） 跌幅擴至逾12%，破底低見27.9元。

【10：24】本港地產股逆市向上，恒地 （00012） 升0.5%，新地 （00016） 升0.4%，新世界 （00017） 升近2%，信置 （00083） 升逾2%，長實 （01113） 升0.3%。

【10：23】新奧能源 （02688） 反彈，逆市升逾3%，高見60.85元，暫為表現最好藍籌，信義光能 （00968） 跌逾5%，低見4.53元。

【10：19】恒大 （03333） 續跌逾3%，中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌逾2%，龍湖 （00960） 跌近3%。

【10：10】阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近1%，小米 （01810） 今早破頂高見14.4元後倒跌1%，京東 （09618） 跌0.7%。

【10：08】藥明康德 （02359） 跌逾6%，低見92.8元。藥明康德第三季純利約27.6億元人民幣，升0.8%。

【10：02】百威亞太 （01876） 績後跌3%，低見14.94元。

【09：53】四大內銀個別發展，建行 （00939） 跌0.2%，工行 （01398） 升0.5%，中行 （03988） 升0.4%，農行 （01288） 跌0.7%。

【業績｜3988】中國銀行第三季多賺3.3% 首三季不良貸款率1.27%

【09：52】恒指早段跌約135點，報17270點，科指跌1.4%，報3799點。

【09：51】舜宇光學 （02382） 跌5%，瑞聲 （02018） 跌逾2%。

【09：48】Tesla（美︰TSLA）跌近半成失守200美元，蔚來 （09866） 跌逾3%，小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跌2%。

【美股焦點︱TSLA】松下削電動車電池產量60% Tesla挫近半成失守200美元關口

【09：46】中石油 （00857） 跌近4%，中海油 （00883） 跌逾1%，中石化 （00386） 跌0.7%。國際油價跌逾3%，布蘭特期油收報87.45美元，跌3.03美元或3.3%，紐約期油收報81.31美元，跌3.23美元或近3.8%。

【業績│油股】中石油第三季純利按年增21.1%至463.79億元 首三季油氣單位操作成本下降4.1%

【09：44】贛鋒鋰業 （01772） 挫一成，低見28.45元。贛鋒鋰業第三季純利約1.6億元人民幣，按年大跌98%。

【09：40】【貼現窗】金管局通過貼現窗再向銀行提供8.89億元流動性 本月第4次

【09：38】零跑汽車 （09863） 跌近半成，低見30.4元，早段成交達915萬元。

【09：38】中國10月份製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，較上月下降0.7個百分點，降至收縮區間，製造業景氣水準有所回落。

【中國經濟】中國10月製造業PMI回落至49.5、重陷收縮 非製造業PMI降至50.6

【09：36】比亞迪 （01211） 績後跌1%，比亞迪電子 （00285） 跌逾3%。

【業績︱1211】比亞迪第三季多賺82.2%至104億人幣

【業績】比亞迪電子首9個月盈利30億元人民幣 按年多賺近1.5倍

【09：21】滙豐 （00005） 續跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 偏軟跌0.7%及0.9%，藥明康德 （02359） 挫半成，恒指低開68點，開報17337點，成交16.8億元。科指跌0.7%，報3829點。

【09：13】期指開報17360點，跌119點。

【09：13】維力生活科技 （01703） 短暫停牌。

【09：09】恒指黑期跌約50點，報17357點。

【08：18】【業績︱啤酒股】百威亞太首三季少賺5.4%至8.75億美元 收入增11.5%

【07：59】【新股IPO】內地品牌、廣告及營銷服務供應商華視集團招股 入場費約4202元

【07：46】【新股IPO】內地場內物流設備解決方案提供商佛朗斯招股 一手入場費約3269元

【07：45】【Morning精點】滙豐季息10美仙、回購30億美元股票︱德勤「清盤王」：内房清盤好難做

【07：45】港股ADR收報17305點，跌100點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報56.34元，較港收市價低0.86元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報293.66元，較港收市價低1.74元或0.6%﹕阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.27元，較港收市價低0.58元或0.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國10年期國債息月內兩度突破5厘關後回落，一度重上4.9厘水平 ；中東衝突憂慮緩和，油價一度下滑超過4%，美股三大指數收市升幅都超過1%。道指升幅一度擴大至585點，高見33002點，收市升511點或1.58%，報32928點；納指升146點或1.16%，報12789點；標指升49點或1.2%，報4166點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌86點 滙豐ADR低港1.5%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩