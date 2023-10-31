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【分析】滙豐業績對香港未來加P息有沒有啟示？

股市 08:24 2023/10/31

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【分析】滙豐業績對香港未來加P息有沒有啟示？

香港滙豐銀行第三季加了1次最優惠利率（Prime Rate），由5.75厘加至5.875厘，對香港的貸款業務有何影響？滙豐 （00005） 業績對未來香港加P息有沒有啟示？似乎反映未必會積極加P息。

滙豐未有單獨披露香港地區的淨利息收益率，而集團第三季的淨利息收益率為1.7%，與第二季相同，反映香港地區加息未有影響整體集團數字，不過有趣的是，由於美國聯儲局罕有1年加息5厘，所以銀行業績亦出現按年強勁、但按季轉弱的趨勢。

換言之，高息環境持續，對銀行亦未必有利，因為重點是如何擴闊淨息差，即是為何聯儲局在本輪加息周期已上調11次利率，而滙豐的P息只上調5次，次數及幅度未有跟足。

傳統認為加息有利銀行股，單計淨利息收入業務，雖然貸款利率上升會帶動收入，實際上銀行同時面對存款利息上升的成本壓力，淨息差反而受壓，要看銀行如何選擇。

滙豐雖然選擇第三季只加1次P息，但就大幅提高新造按揭鎖息上限，以避免加P息同時加重資金成本，業績報告顯示，滙豐香港地區收入77億美元，較去年的68億美元上升13%，但較第二季的82美元下跌6%。除稅前利潤41億美元，亦是按年升20%，按季跌19%。

不過，亦是由於季內只加1次P息，出現存款淨流出的情況，香港地區的客戶賬項（指存款）7662.25億美元，較第二季下跌92億美元，相當於超過700億港元。同時貸款需求亦下跌，客戶貸款淨額4534億美元，較第二季下跌111億美元，因此貸款對存款比率，按季由60%跌至59%。

由此可見，若滙豐加P息，貸款需求將進一步減弱，相比存款的流失，貸款淨額下跌，對收入的影響更大，故預期滙豐未必積極加P息。

【HSBC業績】滙豐財務總監：淨息差存下行壓力　上季集團在香港市場錄得4%存款遷移

【HSBC業績】滙豐第3季稅前利潤遜預期　派息每股10美仙、回購30億美元股票超預期

【HSBC業績】滙豐艾橋智：今年集團就與表現掛鈎的酬勞支出或額外增3億美元　加幅約10%

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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