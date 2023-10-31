【Mac新品】M3系列芯片面世　新MacBook Pro售12,999元起、iMac售9,999元起

▲ Apple發佈了全新M3系列芯片，包括：M3、M3 Pro、M3 Max，而14吋MacBook Pro、16吋MacBook Pro、iMac為首批配備M3系列芯片的Mac產品。

蘋果（Apple）於香港時間今（31日）早上8時舉行 Apple Event發佈會，以「Scary Fast」作為宣傳語句。一如外界所料，Apple發佈了全新M3系列芯片，包括：M3、M3 Pro、M3 Max，而14吋MacBook Pro、16吋MacBook Pro、24吋iMac為首批配備M3系列芯片的Mac產品。

CPU效能方面，Apple表示採用M3系列芯片處理常見任務時，表現可提升達50%；功耗則幾乎減半，新MacBook Pro電池使用時間長達22小時。

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M3系列芯片亦將支援硬體加速光線追蹤功能，並引入Mac新品。光線追蹤技術可模擬光線在場景中的表現，助創造出更逼真畫面。在全新圖形處理器架構「加持」下，專業級App運作速度最高為M1系列芯片的2.5倍。

▲ Apple今日發佈M3系列芯片，GPU效能表現可提升達2.5倍。（發佈會截圖）

M3及M3 Pro機款 下周起發售

Apple指，是次MacBook Pro 14吋版本售價比上代便宜500美元，為1,599美元起。配備M3芯片的14吋MacBook Pro香港官網售價為12,999元起；配備M3 Pro的14吋MacBook Pro售價由15,999元起。至於配備M3 Pro、M3 Max的16吋版本MacBook Pro，香港官網售價為19,999元起。

配色方面，16吋MacBook Pro將提供新的「太空黑色」。新MacBook Pro即日起可訂購，下周二（11月7）起發售。

▲ 16吋MacBook Pro將提供新的「太空黑色」

▲ 配備M3系列的新MacBook Pro，精妙鍵盤亦配備Touch ID。

24吋iMac更新 售9,999元起

此外，24吋iMac推出後續機款，外觀上沒有改動，改用新一代M3系列芯片，同樣推出7種配色選擇，香港官網售價為9,999元起。

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記者：張寶燕

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