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【業績︱啤酒股】百威亞太首三季少賺5.4%至8.75億美元　收入增11.5%

股市 08:18 2023/10/31

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【業績︱啤酒股】百威亞太首三季少賺5.4%至8.75億美元　收入增11.5%

百威亞太 （01876） 公布首三季業績。百威亞太百威亞太股權持有人應佔溢利8.75億美元，按年跌5.4%，股權持有人應佔正常化溢利8.79億美元，按年升0.1%，正常化除息稅折舊攤銷前盈利17.57億美元，升8.5%，正常化每股基本盈利6.65美仙。期內，百威亞太於中國及印度持續推行高端化，收入按年升11.5%至55.63億美元，銷量77.1億公升啤酒，升6%。

單計第三季，正常化除息稅折舊攤銷前盈利增長4.1%，而正常化除息稅折舊攤銷前盈利率下降89個基點。收入增7.1%，總銷量增長0.6%，每百升收入增長6.5%。

內地方面，首九個月銷量增長5.7%，收入及每百升收入分別增加13.1%及6.9%。正常化除息稅折舊攤銷前盈利增加15%，盈利率亦增加61個基點。至於單計第三季，盡管受到行業疲軟以及各地颱風及暴雨的影響，但在渠道重新開放及持續高端化帶動下，每百升收入實現8.9%增長，收入增長8.7%。百威品牌收入實現雙位數增長，其中百威金尊和黑金等創新產品實現強勁雙位數增長，而超高端品類收入亦實現雙位數增長。除息稅折舊攤銷前盈利增加10.6%，盈利率亦增加59個基點。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 百威亞太（01876）
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