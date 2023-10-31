▲ 【新股IPO】內地品牌、廣告及營銷服務供應商華視集團招股 入場費約4202元

內地品牌、廣告及營銷服務供應商華視集團 （新上市編號︰01111） 今日（31日）起至11月3日招股。華視計劃發行1.25億股，一成於香港作公開發售，招股價介乎0.88至1.04元，集資最多1.3億元，每手4000股，一手入場費4201.96元。華視預期將於11月10日掛牌，浤博資本為獨家保薦人。

華視提供從市場研究（通過與研究機構合作）到品牌、廣告及營銷項目執行等整個價值鏈的服務，2022財年收益2.08億元人民幣，按年升31.42%，公司擁有人應佔溢利4565.9萬元人民幣，升1.47倍。

所得款項淨額約35%將用於加強數據分析能力並進一步提升品牌服務；23.8%用於擴展線上媒體廣告服務；30.6%用於擴大服務的地域覆蓋範圍；8%用於提升其品牌知名度及加大營銷力度；2.4%將用作營運資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩