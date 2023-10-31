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【新股IPO】內地場內物流設備解決方案提供商佛朗斯招股　一手入場費約3269元

新股IPO 07:46 2023/10/31

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【新股IPO】內地場內物流設備解決方案提供商佛朗斯招股　一手入場費約3269元

內地場內物流設備解決方案提供商佛朗斯 （新上市編號︰02499） 今日（31日）起至11月3日招股。佛朗斯計劃發行1213.6萬股H股，一成於香港作公開發售，招股價介乎14.18至16.18元，集資最多1.96億元，每手200股，一手入場費3268.63元。佛朗斯將於11月10日掛牌，海通國際為獨家保薦人。

佛朗斯主要提供場內物流設備訂用服務。根據灼識諮詢資料，按2022年收入計，佛朗斯是中國最大的場內物流設備解決方案提供商，佔市場總額的7.7%。截至4月30日，在全國47個城市設有67家線下服務網點，管理超過4萬台場內物流設備。

佛朗斯去年收入11.94億元人民幣，按年升1.88%，歸屬於公司擁有人應佔利潤3540.1萬元人民幣，跌35.84%。

公司引入柳工機械為基石投資者，投資1億元。

所得款項淨額約45%用於提升服務能力、提高客戶覆蓋及拓展場內物流設備品類；20%用於擴大及升級我們的供應鏈基礎設施；15%用於提升技術能力及基礎設施；10%將用於實施與其區域佈局、行業重心、業務重點相匹配的戰略併購；10%作一般營運資金及公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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