【醫療科技】科技惠及病人　中國可成醫療科技數碼創新輸紐

環球對健康及醫療服務關注增加，直接推進行業發展。中國醫療科技（MedTech）行業亦在積極推進產品及解決方案的數碼轉型，以持續提升病人福𧘲。

中國MedTech数碼發展急促

3年疫情，令社會對醫療服務的要求提升，無論是個人健康或長遠技術發展都受關注，在中國市場情況尤其突出，本地醫療科技供應商表現積極，推動產品及解決方案的數碼化發展。以手術機械人技術為例，據中國國家藥品監督管理局網站發表的資料顯示，2022年批出的產品為16宗，比2021年時的6宗增加兩倍有多。



我們早前發表的麥肯錫（McKinsey）中國醫療數碼調查報告走訪了800家中國醫療健康服務供應商，有8成半受訪機構表示對現時的基建系統表現覺得滿意或持平，但對創新醫療科技技術需求不斷增加，尤其是現時醫護機構都欲利用數據及科技：如數據分析、手術機械人、人工智能及虛擬實景等，提升服務水平。

中國醫療數碼科技發展如此急速的原因，除了本身的科研能力外，亦有賴雄厚的软件及AI人才儲備、日趨成熟的供應鏈等因素，成為產業發展的雄厚基礎，並推進行業發展及創新。據專利查詢機構智慧芽資料顯示，2018年至2022年間，中國數碼醫療專利申請就有66,000個，佔全球相關專利申請的4成。



中國有成為醫療科技創新樞紐的潛力

全球醫療科技企業競爭激烈，中國數碼醫療科技機構有其獨特發展優勢，當中兩大因素有利業界發展：



1.適用於新興市場的創新技術

中國本地對醫療科技的需求與西方已發展地區或有不同，但與新興經濟體就有不少共通點，正好是業界商機。舉例如資源不足情況下，偏遠地區醫院需要支援，中國一家本地初創就開發出只有手掌大小的神經外科手術導航機械人，醫療機構可省卻大幅改裝手術室的成本，又能為病人提供更佳服務。



2. 敏捷(Agile)開發原則已在中國廣泛展開

敏捷開發原則讓數碼化更快達成，中國的數碼化醫療解決方案商早已與醫療機構廣泛合作，加速技術開發，產品可更快作臨床測試。例如一家人工智能開發商就與客戶持續合作開發其機器學習應用，公司成立僅3年，首個產品已取得3級(Class III)的醫療設備批准，之後陸續取得8個同級批准，將人工智能技術廣泛應用於骨科及血管等不同醫療範疇。

所以跨國醫療科技機構在部署策略時，應評估中國的創新潛力，進行本土化的產品研發及採購，充分利用中國资源與優势，有跨國醫療影像診斷公司就與36家中國本土人工智能診斷公司合作，開發智能診斷生態系系統。

香港可發揮所長、吸引人才及創新企業

「在中國、為中國」只是醫療科技創新及發展的第一步，長遠而言，行業在發展過程中透過集結本地數據及經驗，開發產品及服務，進而成為服務本地以至全球醫療市場的創新中心時，就會為整個行業創造更大價值。不過醫保及醫療機構對新科技的投入意願、引證數碼醫療的臨床價值等環節，是市場正在面對的挑戰。



有挑戰亦有機遇，大灣區具高端製造中心的優勢，具備軟件業高科技人才，亦有眾多醫療科技企業。香港可充份利用這個得天獨厚的條件，發揮優勢吸引人才及跨國企業在區內建立醫療科技早期研發中心，尤其是數碼產品開發中心。