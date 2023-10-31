世紀暴雨水淹至沒頂 黃大仙中心北館地下低層復修54天 即日起重開

本港9月8日經歷500年一遇的世紀暴雨，期間黃大仙中心北館LG層被洪水浸至沒頂。領展資產管理（00823）周一（10月30日））宣布，在歷經54天的復修工程後，於9月8日黑色暴雨警告生效期間遭受嚴重水淹的黃大仙中心北館地下低層，將於周二（10月31日）重新對公眾開放。

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領展指，兩部連接黃大仙港鐵站B3出口及北館地面樓層的自動扶手電梯，亦會於同日重新開放服務市民。至於受影響的8家租戶（共10間商店），目前已開始內部裝修，最快可於11月起陸續復業。



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領展行政總裁王國龍表示：「我感謝各位員工及其他服務供應商在復修期間的全情投入及努力，在艱難情況下，同心協力令黃大仙中心北館地下低層能夠在災後僅54天便完成復修，展現了極高效率，也體現了領展管理資產的能力。我也要感謝受影響租戶對領展的信任，以及鄰近居民對商場復修期間改道通行所構成不便的包容與耐性。」

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9月8 日暴雨期間，由於大量雨水由高地向下湧入黃大仙中心北館，地下低層於當日凌晨時份開始受到水淹，其後雨水量太大，最終地下低層在早上約10時被水淹至沒頂，水深一度高達2.9米。領展其後安排6架吸渠車及15個潛水泵，在24小時內將地下低層所有積水抽走，估計水量高達1,000萬公升，相等於約4個標準泳池。

領展指，會繼續與社區各持份者緊密溝通，確保旗下物業能適切回應氣候變化帶來的影響，保障公眾安全。

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撰文：陳詠妍