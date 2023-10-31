【日圓走勢】日本央行放寬「收益率控制」　長期收益率上限以1%為參考　日圓一度跌穿150

▲ 【日圓走勢】日本央行放寬「收益率控制」 長期收益率上限以1%為參考

日本央行今日公布議息結果，一如日媒報道，日本央行決定放寬收益率曲線控制（YCC）框架，允許10年期國債收益率上限以1厘為參考，較原有0.5厘的參考上限再提高。不過，日本央行公布最新YCC變動後，日圓兌美元匯價反而走弱，一度跌穿150水平，最新報149.8850，亦弱於議息聲明發布前水平；兌港元匯價方面，每百日圓亦曾跌穿「5.2算」，低見5.19，最新稍升回5.20。

在日央行公布議息前，日本10年期債息曾見0.962厘，最新回軟至0.936厘，但仍處於逾10年高位。

日本央行會議聲明中顯示，不是所有委員都支持調整YCC政策，中村豐明投了反對票，但無礙央行以「8：1」票數通過調整YCC。

日本央行貨幣政策聲明其他重點，包括：

央行一致通過，短期政策利率維持-0.1厘；長期利率目標是10年期債息0厘

會以大規模購債和靈活市場操作方式，控制收益率曲線

會保持耐性繼續寬鬆貨幣環境

資產購買指引維持不變，即分別以上限12萬億和1800億日圓，購入ETF和日本房託基金（J-REITs）；維持企業債持有規模在2萬億日圓，逐步放寬至3萬億日圓

日媒昨日率先報道日央行有意變相放鷹 日央行年內曾放寬債息上限參考

日經新聞昨晚引述消息指，日本央行將在議息會議上考慮進一步調整收益率曲線控制（YCC）框架，可能允許10年期國債收益率超過1%。同時，日央行還可能提高日本國債購買操作的靈活性。

日央行於7月議息會議已宣布靈活控制10年期日本國債收益率，允許10年期國債收益率圍繞0.5厘的水平波動，不視0.5%為「硬上限（rigid limits）」，並且每個工作日會以1%的收益率購買10年期日本國債。

即使日央行變相收緊貨幣政策，但美國在內主要經濟體高息持續，而且可能維持更長時間，日圓匯價持續探底。

相關文章：

【日圓走勢】植田和男：日央行耐心維持超寬鬆政策 日圓再逼150

【亞洲經濟】法外貿：美元強勢將持續 除人行及日央行以外的亞洲央行傾向按兵不動

編輯：袁諾曦