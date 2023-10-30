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【日圓走勢】日央行周二議息　日經：日央行考慮允許10年期國債收益率超過1%　債息曾逼近0.9%

股市 22:57 2023/10/30

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【日圓走勢】日央行周二議息　日經：日央行考慮允許10年期國債收益率超過1%　債息曾逼近0.9%

日本央行將於周二（31日）公布議息結果，料利率維持不變。但據日經新聞引述消息指，日本央行將在議息會議上考慮進一步調整收益率曲線控制（YCC）框架，可能允許10年期國債收益率超過1%。同時，日央行還可能提高日本國債購買操作的靈活性。

消息刺激日圓走高，升0.3%，兌美元報149.16，每百日圓兌港元為5.24。債息方面，日本10年期國債曾逼近0.9%，一度升至0.899%。

日央行於7月議息會議已宣布靈活控制10年期日本國債收益率，允許10年期國債收益率圍繞0.5%的水平波動，不視0.5%為「硬上限（rigid limits）」，並且每個工作日會以1%的收益率購買10年期日本國債。

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編輯：袁諾曦

貨幣政策 議息 日本 國債 日本央行
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