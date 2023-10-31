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【日圓走勢】日圓跌穿151　日本央行放寬10年國債長期收益率上限至1%　植田和男：續實施寬鬆政策並適時買債（第二版）

股市 22:55 2023/10/31

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【日圓走勢】日本央行放寬「收益率控制」　長期收益率上限以1%為參考

日本央行今日公布議息結果，一如日媒報道，日本央行決定放寬收益率曲線控制（YCC）框架，允許10年期國債收益率上限以1厘為參考，較原有0.5厘的參考上限再提高。不過，日本央行公布最新YCC變動後，日圓兌美元匯價反而走弱，跌穿151水平，最新報151.31，弱於議息聲明發布前水平；兌港元匯價方面，每百日圓跌穿「5.2算」，見5.17。

在日央行公布議息前，日本10年期債息曾見0.962厘，最新回軟至0.936厘，但仍處於逾10年高位。日本央行行長植田和男在會後記者會上表示，微調YCC政策是為了增加靈活性，他不認為10年期國債孳息會大幅超過1厘，央行將繼續耐心地實施寬鬆貨幣政策，並承諾在YCC政策下，即使債息低於1厘，央行也會持續地買入國債。

植田和男：實現2%可持續通脹目標的確定性略有上升

植田和男指，美債息上升是推動日債息走高的其中一個因素，而包括油價在內的成本推動通脹，是促使日本央行調高2023至2025財年通脹預期的主要原因，預期通脹會於2025年4月的財年放緩，但實現2%可持續通脹目標的確定性則略有上升。

談及日圓於低位徘徊，植田和男稱，當日圓匯價劇烈波動時，可能會對經濟及價格產生不利響，重申匯率穩定波動可反映經濟基本面。

日本央行以「8：1」票數通過調整YCC

根據日本央行會議聲明中顯示，不是所有委員都支持調整YCC政策，中村豐明投了反對票，但無礙央行以「8：1」票數通過調整YCC。

日本央行貨幣政策聲明其他重點，包括：

  • 央行一致通過，短期政策利率維持-0.1厘；長期利率目標是10年期債息0厘
  • 會以大規模購債和靈活市場操作方式，控制收益率曲線
  • 會保持耐性繼續寬鬆貨幣環境
  • 資產購買指引維持不變，即分別以上限12萬億和1800億日圓，購入ETF和日本房託基金（J-REITs）；維持企業債持有規模在2萬億日圓，逐步放寬至3萬億日圓

花旗認為，日本央行的行動較市場預期「鴿派」，因當局沒有調高長期利率上限，亦未有表明預期通脹會於2024財年升越2%，而且央行重申要物價穩定於2%的目標，還需要薪酬及價格大幅上升，相信央行維持寬鬆貨幣政的取向，會為日本股市帶來一定支持。

日媒昨日率先報道日央行有意變相放鷹　日央行年內曾放寬債息上限參考

日經新聞昨晚引述消息指，日本央行將在議息會議上考慮進一步調整收益率曲線控制（YCC）框架，可能允許10年期國債收益率超過1%。同時，日央行還可能提高日本國債購買操作的靈活性。

日央行於7月議息會議已宣布靈活控制10年期日本國債收益率，允許10年期國債收益率圍繞0.5厘的水平波動，不視0.5%為「硬上限（rigid limits）」，並且每個工作日會以1%的收益率購買10年期日本國債。

即使日央行變相收緊貨幣政策，但美國在內主要經濟體高息持續，而且可能維持更長時間，日圓匯價持續探底。

（第二版加入植田和男言論）

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編輯：袁諾曦

貨幣政策 議息 日本 國債 日本央行
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