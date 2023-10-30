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【互聯網監管】網信辦處罰阿里網易旗下平台　稱存色情低俗訊息　責令全面整改　

股市 23:49 2023/10/30

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【互聯網監管】網信辦處罰阿里網易旗下平台　稱存色情低俗訊息　責令全面整改　

國家網信辦表示，針對「夸克」平台和「網易CC」直播平台破壞網絡生態問題，指導廣東省網信辦依法約談相關平台負責人，對「夸克」平台實施50萬元（人民幣，下同）罰款處罰，責令「網易CC」暫停「舞蹈」版塊訊息更新7日，同時責令2間平台立即全面深入整改，嚴肅處理相關責任人。

「夸克」為阿里巴巴 （09988） 旗下內容平台，擁有智能搜索、夸克網盤、AI相機、夸克學習和夸克文檔；「網易CC」則為網易 （09999） 旗下遊戲娛樂直播平台。

當局指，經查，「夸克」平台未遵守相關管理要求，搜索結果呈現大量淫穢色情訊息，並向用戶推薦色情低俗關鍵字，在平台訊息內容安全審核管理方面存在嚴重漏洞，破壞網絡生態，情節特別嚴重。

至於「網易CC」，該平台旗下直播多個賬號主播，在直播過程中存在言行低俗、打色情擦邊球等問題，而平台未對上述低俗直播進行有效整治，並在首屏「娛樂」頻道「舞蹈」版塊等重點環節呈現，反映其在網絡訊息內容安全管理責任上存在嚴重缺失，破壞網絡生態，性質惡劣，情節嚴重。

當局稱，網信部門將持續聚焦破壞網路生態違規行為突出問題，進一步加強網路執法工作，督促網站平台切實履行主體責任和社會責任，健全管理制度，依法依規提供服務，不得為違法違規資訊提供傳播管道，切實維護清朗網路空間。

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編輯：伍鍵文

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