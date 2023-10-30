▲ 【業績｜醫藥股】復星醫藥第三季淨利潤按年跌44% 受累新冠相關產品需求大減

復星醫藥 （02196） 第三季淨利潤按年跌43.9%至5.1億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益後，淨利潤則大跌89.8%至1億元。期內，營業收入按年跌9.4%至93億元。

上季集團淨利潤下跌主因兩大原因：1）隨著市場對新冠相關產品的需求大幅減少，期內對存在減損跡象的新冠相關產品、資產進行處置，並對相應的存貨、應收款項以 及長期資產等提列資產減損準備，合計影響約5.1億元；2）管理費用及財務費用較去年同期增加。

首三季營業收入按年跌2.9%至307億元，淨利潤亦按年跌6.3%至22.8億元，扣除非經常性損益後，淨利潤跌48.5%至14.7億元，主因1）抗疫產品收入雖顯著下降，但仍有團隊和醫學、市場等費用發生；2）美元升息、升值等因素導致的財務費用及匯兌損失的增加；3）研發費用增加。

值得留意是，不含抗疫產品，製藥業務新品及次新品收入按年增長超過30%。

研發方面，首三季研發投入共計42.9億元，按年增長13.7%；其中，研發費用為31.55億元，增10.2%。

相關文章：

【業績｜醫藥股】復星醫藥上半年收入微升不足1% 純利增15.7%

【業績︱生科股】康希諾第三季虧損收窄7成至1.4億人幣 受惠流腦疫苗、收入升93%

編輯：袁諾曦