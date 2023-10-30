【美股業績】麥當勞第三季收入按年升14%勝預期　季度派息大增1成　

美股進入季績高峰期，續有大型股份放榜，麥當勞（美：MCD）最新公布，第三季收入按年升14%至66.9億美元，較市場預期65億美元為高，期內純利按年升17%至23.2億美元，同樣好過市場預期，經調整每股純利按年升18%至3.19美元，較預期3美元為高。

此外，公司更增加季度派息10%至每股1.67美元，消息刺激麥當勞股價盤前曾升3%，但開市後已蒸發大部分升幅，暫報256.23美元。

集團今年將產品單價提升收到成效，第三季全球同店銷售（追蹤開業至少 13 個月的餐廳）按年升8.8%，超出市場預期。美國同店銷售按年升8.1%，在網上訂餐日漸普及下，更多訂單和價格上升均提升了銷售。海外經營餐廳同店銷售按年升8.3%，海外授權的市場同店銷售則按年升10.5%。

公司總裁兼首席執行官 Chris Kempczinski 表示，以固定滙率計算，集團全球銷售額按年增長11%，季度業績反映了集團作為行業領導者的地位。他又指宏觀經濟環境發展符合預期，對未來發展和戰略方向仍然充滿信心。

集團預期2023財年的營業利潤率爲46%，資本支出爲22億至24億美元，並預計將在今個財年在全球開設約1,900家餐廳。

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編輯：葉志偉