【餐飲消費】疫情改變港人習慣　餐飲消費模式分佈執位

▲ 疫情後，影響市民出外用膳習慣。

香港人的飲食習慣，在疫情後「不再回到從前」。 Mastercard經濟研究所最近發布的「香港經濟鐘」新篇，分析香港餐飲趨勢 ，重點關注2019年至2023年上半年本港主要商業和住宅地區（如中西區、灣仔區和油尖旺區）午市及晚市時段的餐飲消費分佈變化。



Mastercard經濟研究所亞洲首席經濟學家David Mann 表示， 香港的飲食模式受疫情影響經歷重大轉變，導致香港人的用餐習慣和喜好均有所改變。



企業遠程工作 東區午膳需求受影響

數據顯示，混合工作模式確實改變用餐消費趨勢。與2022年和2019年的平均值比較，2023年上半年期間，大埔區和深水埗區等住宅區的午市時段消費份額增加，而中西區、灣仔區、東區和油尖旺區等主要商業區以及熱門餐飲區的相關份額則有所下降。



同時，遠程辦公也可能對東區成為自2019年來全港經歷最高辦公室空置率增長比率的地區，造成一定影響。隨著企業轉移到成本較低的地區，甚至遷往其他城市，東區午膳需求日益減少。



當大多數上班族重回辦公室工作後，中西區和灣仔區在2022年和2023年的午市時段消費共佔香港整體的四分之一，分別佔20%和5%。除了核心商業區之外，油尖旺區、東區和葵青區緊接其後，分別佔13%、11%和9%。



在2023年上半年，沙田區錄得晚市時段消費份額相對最大，增幅達 1.4%，其次為上升1.1%的葵青區，以及各增長0.8%的西貢區、大埔區和元朗區。相反，份額降幅最大的是東區、油尖旺區和荃灣區，分別下跌了1.7%、1.2%和1.1%。



周末屯門元朗大埔食肆受惠

同時，在周末效應下，大量顧客在週末湧至熱門地區。這些地區的週末消費份額相比香港其他地區高出不少，它們通常遠離週末客流量下降的主要商業區。2019 年、2022 年和 2023 年的餐飲熱點大致相同，其中包括西貢區、大埔區、元朗區、屯門區和沙田區。 與此同時，某些地區的用餐受歡迎程度在2022年和2023年較2019年錄得相對下降。這些地區包括九龍城區、黃大仙區、荃灣區和深水埗區。



編輯：梁巧恩



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