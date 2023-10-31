【展覽之都】秋燈展等三展覽引6萬買家　展商讚帶來300萬美元銷售

由香港貿易發展局主辦的香港國際秋季燈飾展已於昨天閉幕，一連4天的秋燈展聚集來自37個國家及地區的逾2,600家展商。有展商表示今年的生意比去年疫情時好約3成，亦有展商指香港的秋燈展是業內繼德國法蘭克福燈飾展外，最大的業界展會，必定會參加。

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在香港會議展覽中心舉行的第25屆香港國際秋季燈飾展，雲集逾2,600家參展商，已在昨天圓滿結束。同時，在亞洲國際博覽館舉行的第8屆香港國際戶外及科技照明博覽，亦有380家展商，在10月29日閉幕。再加上同樣由香港貿發局主辦的第18屆國際環保博覽，三項展覽合共吸引約62,000名來自145個國家及地區的買家入場參觀採購。

貿發局副總裁張淑芬表示，三項展覽為環球買家打造跨行業採購平台，成功發揮協同效應，合共吸引了約62,000名買家參觀，不同市場的買家人數錄得理想升幅，包括來自東盟國家如印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國，以及阿聯酋、韓國、印度及中國內地等。

展商：秋燈展為公司帶來300萬美元銷售

展商Extra Lighting Manufacturing Ltd 總經理鄧麗莎表示，已經參加秋燈展超過20年，約有15%的客戶都是透過秋燈展而認識：「在今年的展會上，我們與來自歐洲、中東、北美和東南亞的新買家建立了聯繫，預計這次展會將為公司帶來300萬美元的銷售額。」

展商 LUMILAND 的北美區營運總監陳先生表示，該公司自2009年開始已經參展，除疫情期間無法參展外，基本都有參加秋燈展。他指今年的成績比去年好約3成：「去年由於俄烏戰爭剛爆發，因此歐美需求轉差，我們主要市場都在歐美，因此中東紛爭不太影響，今年的生意就比去年好。」

另一展商 Arraystarled 的銷售總監黃先生表示，該公司過去亦有參加秋燈展和德國法蘭克福燈飾展，他指後者是燈飾業界最大的展覽，由於客戶主要來自歐美，因此是最受重視的。而香港燈飾展有20多年歷史，根柢深厚，也是業界最為重視的展覽。他指可能還有不少客戶或買家仍在廣州，但生意仍保持在過往水平。

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本報記者：李智賢

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