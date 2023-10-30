【美酒佳餚】旅發局美酒佳餚巡禮　4天吸14萬人次夜晚最旺

由香港旅遊發展局舉辦、一連4 天於中環海濱舉行的「香港美酒佳餚巡禮」昨閉幕，4 天約有14 萬人次入場參與。有展商表示生意比預期好，認為闊別5 年再重新舉辦有一定吸引力，該公司贊助主辦單位的禮品亦送出數千份。此外，亦有展商指人流和生意與疫前打平手，外國遊客約佔3、4 成，夜晚生意尤其好，希望政府舉辦多點類似活動；但也有展商稱人流雖好，但生意不及預期好，生意只及預期5 成。

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旅發局稱，香港美酒佳餚巡禮吸引世界各地人士到訪，包括內地、美、加、英和日本等近20 個國家及地區的遊客；場內有約300 個美酒與美食攤位，有商戶指場內人流多和氣氛好，訪客較預期更樂意消費，要不斷補貨；有9 成受訪參與者認為，活動是香港標誌盛事。

400餐廳及酒吧 下月將「獻技」

旅發局又提到，下月將聯同近400 間餐廳和酒吧舉行「香港美酒佳餚- 品味全城」，當中「飲『吧』！香港」涉及全港近60 間特色酒吧，將設計具香港特色的雞尾酒，以及精選本地食材搭配的餐單。

小點角落Bite By Bite 是一家新派小食店，在旺角有店舖，主要售賣具香港特色的甜品及小食，負責人徐小姐表示首次參加美酒佳餚巡禮，但以往曾以其他身份參加過。她指由於店舖品牌不同，很難直接比較，但單論人流和生意，雖未完全及得上疫情前，但已比預期好，尤其今年是疫後重新舉辦，場地規模較之前為小，成績已不錯。作為旅發局的活動，主要吸引目標是外國旅客，徐小姐稱，遊客約佔其3 至4 成顧客，這幾天的生意不俗，尤其是晚上的生意更好，雖然香港經濟整體未能完全回復，但她希望政府能舉辦多點類似的嘉年華活動、文化活動，增強吸引力。

冠華食品是本地老字號品牌，助理執行經理張繪璧表示他們已連續參加了11年，她指今年是疫後重新舉辦，雖然人流稍比5年前差，但生意依然不俗，幾日下來已收到數千個代幣（場內電子消費單位，1 個為25 元），遊客約佔其3 成顧客，最受歡迎的是烤羊架及煎金蠔。她指今年人流非常多，今年贊助主辦單位送蝦片贈品，在最後一天已送出超過數千份。

港品牌吸遊客 展商冀多辦活動

無名氏NIP 是本地的手工氈酒品牌，除了在港設置蒸餾器與蒸餾廠，更推出各種有香港特色的酒品，如香片Gin & Tonic。創辦人李先生表示，他們只有約3 年歷史，因此今次首次參加美酒佳餚巡禮。他指生意和人流都不錯，雖然未點算這幾天的生意額，但成績是非常理想的。他指不少遊客都對他們的手工氈酒感興趣，也給予不少建議，他認為美酒佳餚巡禮有助消費者認識他們的品牌，不論作為宣傳或是生意銷售上，都超出他們的目標。

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本報記者：李智賢

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