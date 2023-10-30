▲ 【業績︱生科股】康希諾第三季虧損收窄7成至1.4億人幣 受惠流腦疫苗、收入升93%

康希諾 （06185） 第三季虧損1.4億元（人民幣，下同），較去年同期收窄約70.5%，扣除非經常性損益後，虧損為1.9億元，較去年同期收窄約64.5%，主因營業收入增加以及研發費用及計提的資產減值損失減少。

期內，受惠流腦疫苗產品銷售收入較去年同期大幅上漲，營業收入按年升92.9%至1.5億元。由於研發重心轉移，新冠疫苗產品相關研發投入減少，研發投入合計為1.4億元，按年跌38.8%，佔營業收入比例為93.82%，按年減少201.94個百分點。

首三季康希諾營業收入按年跌75.2%至1.8億元，主因新冠疫苗產品銷售收入大幅下降，且去年同期新冠疫苗產品收入佔比較大。淨虧損按年大增1.1倍至9.9億元，扣除非經常性損益後，虧損為10.8億元，增加85.3%。

首三季虧損增加主因營業收入下降，冗餘產能對應的固 定成本增加及對存在減值跡象的資產計提的減值損失增加。

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編輯：袁諾曦