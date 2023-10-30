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【領展823】黃大仙中心北館地下低層10.31重開　領展：暴雨期間北館地下低層水量曾與4個標準泳池相若

股市 18:55 2023/10/30

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【領展823】黃大仙中心北館地下低層10.31重開

領展 （00823） 宣布，歷經54天的復修工程後，於2023年9月8日黑色暴雨警告生效期間遭受嚴重水淹的黃大仙中心北館地下低層，將於10月31日重新對公眾開放，而兩部連接黃大仙港鐵站B3出口及北館地面樓層的自動扶手電梯，亦會於同日重新開放服務市民。領展稱，受影響的8家租戶，涉及10間商店，目前已開始內部裝修，最快可於11月起陸續復業。

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地下低層水深一度高達2.9米

領展行政總裁王國龍表示，感謝各位員工及其他服務供應商在復修期間的全情投入及努力，協力令黃大仙中心北館地下低層能夠在災後僅54天便完成復修，也要感謝受影響租戶對領展的信任，以及鄰近居民對商場復修期間改道通行所構成不便的包容與耐性。

9月8日暴雨期間，由於大量雨水由高地向下湧入黃大仙中心北館，地下低層於當日凌晨時份開始受到水淹，其後雨水量太大，最終地下低層在早上約10時被水淹至沒頂，水深一度高達2.9米。領展其後安排6架吸渠車及15個潛水泵，在24小時內將地下低層所有積水抽走，估計水量高達1,000萬公升，相等於約4個標準泳池。

開市追揸沽
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編輯：陳韻妍

港股 領展房產基金（00823） 王國龍 領展 商場 黃大仙 暴雨
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